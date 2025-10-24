Secciones
El secretario del Tesoro de EEUU comparó a una senadora demócrata y envió una señal al Gobierno

Scott Bessent cuestionó a la senadora demócrata y la acusó de frenar la reapertura del gobierno en medio de la disputa por el apoyo financiero a Argentina.

Hace 1 Hs

El cruce político entre el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y la senadora demócrata Elizabeth Warren sumó un nuevo capítulo. Esta vez, el funcionario comparó a la legisladora con Eva Perón y la instó a “bajarse del balcón”.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Bessent publicó una ilustración que emula el afiche del musical Evita, pero con el rostro de Warren. “Senadora, baje del balcón, deje de enfurecerse contra uno de nuestros grandes aliados latinoamericanos y vote a favor de reabrir el Gobierno”, afirmó. Y agregó: “Es una peronista estadounidense. Y lo único que le gusta más que malgastar el dinero de los contribuyentes es hacer perder el tiempo a nuestra nación”.

Bessent además cuestionó la postura de la demócrata frente a los bancos. “Aunque sigue enfocada principalmente en cantar Don’t Cry for Me Massachusetts y votar en contra de pagar a los trabajadores del Gobierno, Warren también ha encontrado tiempo recientemente para amenazar a los grandes bancos por sus políticas de créditos”.

Una disputa que escala desde el anuncio del swap con Argentina

Las tensiones entre ambos se profundizaron desde principios de octubre, cuando se conoció el swap por U$S 20.000 millones entre Estados Unidos y Argentina. Warren acusa a la administración de Donald Trump de haber enviado fondos al gobierno de Javier Milei para “ayudar a que su aliado político permanezca en el poder” y “rescatar a los hedge funds -fondos de cobertura- de Wall Street”.

En ese marco, la senadora le envió una carta a Bryan Corbett, CEO de Managed Funds Association (MFA), organización que nuclea fondos de cobertura, para exigir información sobre el rol de ese sector en las negociaciones del paquete de asistencia financiera.

“Es posible que U$S20.000 por sí solos no sean suficientes para detener el declive económico de Argentina, pero podrían darle tiempo a los inversores en hedge funds para salir de sus posiciones sin sufrir pérdidas masivas”, señaló Warren en la misiva. Y reclamó: “Solicito información adicional sobre el papel que, en su caso, desempeñaron la MFA o sus miembros en el rescate de los mercados financieros argentinos por parte de la Administración Trump”.

Además, anunció la presentación de un proyecto de ley destinado a limitar el uso del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF) del Tesoro para asistir a la Argentina.

