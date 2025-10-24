El secretario del Tesoro de EEUU comparó a una senadora demócrata y envió una señal al Gobierno

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Bessent publicó una ilustración que emula el afiche del musical Evita, pero con el rostro de Warren. “Senadora, baje del balcón, deje de enfurecerse contra uno de nuestros grandes aliados latinoamericanos y vote a favor de reabrir el Gobierno”, afirmó. Y agregó: “Es una peronista estadounidense. Y lo único que le gusta más que malgastar el dinero de los contribuyentes es hacer perder el tiempo a nuestra nación”.