Estados Unidos: tildan de “peronista” a una senadora demócrata

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, tildó de “peronista” a la senadora demócrata Elizabeth Warren, una de las legisladoras que insiste en saber más detalles de la ayuda financiera a Argentina. Entre otros reclamos, Warren pide que se precise el monto exacto, y cuál es la estrategia del Tesoro si el peso continúa devaluándose.
El pulso entre el gobierno de Donald Trump y la oposición demócrata se inscribe en el actual cierre parcial del gobierno en Estados Unidos, que entró en su cuarta semana.
Warren es una de las legisladoras opositoras más activas a la hora de criticar el “rescate” que le hace el gobierno de su país a la Argentina, en momentos en que centenares de miles de funcionarios federales estadounidenses no reciben sus salarios a causa del cierre del Gobierno.
En una carta enviada a la senadora, Bessent reiteró que no se trata de un rescate, sino de un apoyo a un aliado importante de Washington en América Latina. “El fondo de estabilización cambiaria proporciona un apoyo particular para un aliado clave que ha emprendido políticas fiscalmente responsables”, explica el secretario en la carta, fechada el 21 de octubre.
“No es de extrañar, dadas sus opiniones peronistas sobre el gobierno y la libertad, que este tipo de acción le cause gran ansiedad”, añadió el secretario del Tesoro, que ya había tildado a Warren como una “american peronist”.
Bessent le pide además a la senadora que aprueben mantener el gasto presupuestario, luego de 11 votaciones fallidas en el Senado a causa de la oposición demócrata.
Otra carta
La senadora, conocida por formar parte del ala izquierdista del Partido Demócrata, replicó ese mismo día con otra carta en la que cita a medios de comunicación y redes sociales en las que se afirma que Estados Unidos ya compró pesos argentinos en los mercados por valor de 600 millones de dólares.
El auxilio financiero a la Argentina se ha convertido en un frente interno para la administración Trump, mientras crecen las críticas y reclamos de los demócratas en el Senado como en la Cámara de Representantes, y de sectores agropecuarios, como los productores de soja y, recientemente, los ganaderos, para los que Argentina es un competidor.
La semana pasada, la legisladora Jeanne Shaheen, principal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, le envió una dura carta a Bessent y al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que reclamaba respuestas sobre la decisión de la Casa Blanca de proporcionar un rescate de 20.000 millones de dólares a la administración de Javier Milei.