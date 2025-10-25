Los que trabajen con Microsoft Teams no podrán esconderse de su jefe en la oficina

La compañía señala lo siguiente sobre la herramienta que no tiene nombre específico: "Cuando los usuarios se conectan al Wi-Fi de su organización, Teams configurará automáticamente su ubicación de trabajo para reflejar el edificio en el que están trabajando".



La publicación no entra en muchos detalles. ¿Traerá beneficios o desventajas? La funcionalidad está en desarrollo por ahora, pero tiene una fecha de lanzamiento prevista para diciembre. Esto debería significar menos confusión sobre dónde se ubican realmente los trabajadores, o podría ser una mala noticia para aquellos que buscan un día tranquilo en la oficina escondido en algún rincón.