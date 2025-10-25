Secciones
Los que trabajen con Microsoft Teams no podrán esconderse de su jefe en la oficina

La ubicación del empleado estará siempre actualizada con la nueva herramienta.

Hace 1 Hs

La plataforma de trabajo desarrollada por Microsoft, "Microsoft Teams" es un centro de operaciones digital que permite la comunicación en el ámbito laboral. Las actualizaciones son constantes y la que se producirá en pocas semanas, de seguro, traerá algo de polémica.

La compañía señala lo siguiente sobre la herramienta que no tiene nombre específico: "Cuando los usuarios se conectan al Wi-Fi de su organización, Teams configurará automáticamente su ubicación de trabajo para reflejar el edificio en el que están trabajando".

La publicación no entra en muchos detalles. ¿Traerá beneficios o desventajas? La funcionalidad está en desarrollo por ahora, pero tiene una fecha de lanzamiento prevista para diciembre. Esto debería significar menos confusión sobre dónde se ubican realmente los trabajadores, o podría ser una mala noticia para aquellos que buscan un día tranquilo en la oficina escondido en algún rincón.

La finalidad

La idea es que los demás integrantes del equipo sepan desde qué edificio se está desempeñando la persona, indica la compañía. De esa descripción se puede entender que al público que apunta la herramienta es el que forma parte de grandes corporaciones con múltiples instalaciones dentro de un predio. Tener la posibilidad de determinar con precisión dónde está un trabajador puede ser crucial para contactarlo personalmente, por ejemplo.

La otra duda es si esta función puede provocar alguna reacción negativa en el entorno laboral si una persona no está trabajando desde la oficina. En la hoja de ruta de Microsoft Teams, el sitio web en el que la corporación mantiene al tanto de las actualizaciones, se menciona que el cambio automático de ubicación se activará al conectarse al WiFi de la organización. No se especifica cómo se comportará al usar una red que no pertenezca a la empresa.

