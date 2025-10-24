Secciones
Nicolás Sánchez vuelve a jugar en Lawn Tennis

El histórico apertura tucumano, que se había retirado tras ganar el Nacional de Clubes 2024, volverá a vestir la camiseta del “Benjamín” mañana ante Jockey. “Nos genera una energía muy buena”, dijo el entrenador René Sueldo.

El regreso que pocos esperaban se hará realidad. Nicolás Sánchez, uno de los grandes símbolos del rugby tucumano y figura histórica del seleccionado argentino, volverá a jugar con la camiseta de Tucumán Lawn Tennis. El apertura, que se había despedido del rugby en 2024 luego de consagrarse campeón del Torneo Nacional de Clubes con el “Benjamín”, volverá a las canchas mañana, cuando su equipo enfrente a Jockey Club, desde las 16.30.

La noticia fue confirmada por el propio club a través de una publicación en redes sociales que rápidamente generó revuelo y entusiasmo entre los hinchas. Sánchez, quien había colgado los botines tras una carrera brillante que incluyó pasos por Jaguares y el seleccionado argentino, sorprendió al sumarse nuevamente a los entrenamientos durante la semana.

El entrenador René Sueldo explicó cómo se gestó el regreso: “Fue a entrenar en la semana, Urdaneta también fue, tenía ganas, se le notaba, y charlamos entre todos y se dio. No sé realmente sus sentimientos y pensamientos, pero a nosotros nos genera una energía muy buena”.

Sánchez había cerrado su etapa como jugador de Lawn Tennis de la mejor manera posible: levantando el trofeo del Nacional de Clubes 2024 tras vencer en la final a Alumni, en una jornada inolvidable en La Caldera del Parque. Su regreso, aunque inesperado, llega en un momento especial para el plantel, que busca mantener la intensidad y el espíritu competitivo que lo llevó a la cima del rugby argentino.

Mañana, el “Benjamín” volverá a tener al “10” más emblemático de su historia dentro de la cancha. Y aunque nadie sabe si será solo por un partido o el comienzo de un nuevo capítulo, lo cierto es que la vuelta de Nico Sánchez renueva la ilusión y devuelve al rugby tucumano una imagen que siempre emociona: la del ídolo jugando donde todo empezó.

