Nicolás Sánchez vuelve a jugar en Lawn Tennis

El regreso que pocos esperaban se hará realidad. Nicolás Sánchez, uno de los grandes símbolos del rugby tucumano y figura histórica del seleccionado argentino, volverá a jugar con la camiseta de Tucumán Lawn Tennis. El apertura, que se había despedido del rugby en 2024 luego de consagrarse campeón del Torneo Nacional de Clubes con el “Benjamín”, volverá a las canchas mañana, cuando su equipo enfrente a Jockey Club, desde las 16.30.