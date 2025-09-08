Agustín Creevy grabó su viaje a Tucumán: el casamiento de Orlando, Matera en la pileta y el “sánguche de milanesa” con “Nico” Sánchez

“Vamos yendo a la ciudad de Tucumán”, arranca el video, con Creevy relatando el recorrido hacia el norte argentino. A lo largo del material aparecen varias figuras del rugby argentino que acompañaron a Orlando en su día especial. Entre ellos, Pablo Matera, Nicolás Sánchez, Tomás Albornoz y Mateo Carreras, todos en modo distendido y lejos de la presión de la competencia.