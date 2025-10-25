¿Sed de vida? siete trucos para hidratarte más fácil y sin complicaciones

Todo el mundo lo escuchó como un mantra: ¡bebe agua! Pero convertirlo en un hábito diario puede ser más difícil de lo que parece. La buena noticia es que hidratarte no tiene por qué ser una tortura. Más allá de saciar la sed, una buena hidratación es vital para regular la temperatura, optimizar la digestión, prevenir dolores de cabeza, potenciar la concentración y lucir una piel radiante. ¿Preparado para darle un giro refrescante a tu rutina?