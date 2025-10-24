La bandera argentina vuelve a acelerar: Colapinto, Varrone y Colnaghi, el trío que ilusiona al automovilismo nacional

Detrás de Colapinto aparece una nueva generación lista para tomar la posta. Nicolás Varrone, de 24 años y oriundo de Ingeniero Maschwitz, será el representante argentino en la Fórmula 2. Competirá con el equipo Van Amersfoort Racing (VAR), una estructura con historia y reputación en la formación de talentos. Su camino a la elite fue distinto al de Franco: emigró joven a Europa y construyó su nombre en el automovilismo de resistencia, donde alcanzó un hito impresionante al ganar las 24 Horas de Le Mans 2023 con Corvette Racing, en la categoría GTE. “Estoy súper emocionado por esta oportunidad. VAR es un equipo profesional, con mucha historia y éxito”, expresó tras confirmarse su llegada. Su debut en la F2 será un nuevo paso en su carrera y una oportunidad para demostrar que Argentina puede volver a ser cantera de campeones.