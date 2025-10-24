Gasly contra Colapinto por su sobrepaso en Austin: “No fue su mejor decisión”

La tensión dentro del equipo Alpine volvió a quedar expuesta. Pierre Gasly no ocultó su malestar por el sobrepaso que Franco Colapinto le realizó en las últimas vueltas del Gran Premio de Estados Unidos, una maniobra que fue en contra de las órdenes de equipo y que abrió un nuevo foco de conflicto en la escudería francesa.
El incidente, ocurrido en Austin, fue analizado con detalle por Gasly durante la previa del Gran Premio de México. Aunque el argentino ya había restado dramatismo a la situación, el francés habló “con cierta amargura” y dejó entrever que la maniobra no cayó bien en el seno del equipo. “Hablé con Franco, lo que había que decir ya se dijo, y está todo bien. Pero lo que hizo no refleja lo que ha logrado como piloto”, expresó.
Gasly fue directo al evaluar la acción: “¿Fue su mejor decisión? No. Pero aprenderá de ello”. Pese a su crítica, no dejó de reconocer las condiciones de su compañero: “En general, como individuo, ha hecho un buen trabajo”.
Sin embargo, el verdadero enojo de Gasly no estuvo únicamente en el sobrepaso, sino en los errores de Alpine. El francés apuntó a los problemas en las paradas en boxes, que lo dejaron mal posicionado y lo expusieron al duelo interno. “Estoy más interesado en asegurarme de que no tengamos una parada de tres segundos y diez segundos de carrera perdidos. Nunca deberíamos haber terminado en una situación así”, reclamó.
Gasly insistió en que el equipo debe enfocarse en lo colectivo. “No estamos en una situación agradable, tenemos que mantenernos unidos y avanzar en la misma dirección”, subrayó, intentando bajarle el tono al conflicto pero sin ocultar su disgusto.
Mientras tanto, Colapinto recibió apoyo externo. El histórico David Coulthard elogió la maniobra con una frase contundente: “Eso es correr”. Varios medios internacionales, como The Race, calificaron la acción como una “muy buena jugada”, y la propia Fórmula 1 destacó el episodio como una “batalla interna apasionante dentro de Alpine”.
Aunque Gasly prefiere no hablar más del tema, la grieta en el garaje parece evidente. Colapinto sumó aplausos por su audacia; Gasly, en cambio, reclama orden y respeto a las jerarquías. Una historia que, lejos de cerrarse, deja a Alpine en el ojo del huracán.