Gasly contra Colapinto por su sobrepaso en Austin: “No fue su mejor decisión”

El incidente, ocurrido en Austin, fue analizado con detalle por Gasly durante la previa del Gran Premio de México. Aunque el argentino ya había restado dramatismo a la situación, el francés habló “con cierta amargura” y dejó entrever que la maniobra no cayó bien en el seno del equipo. “Hablé con Franco, lo que había que decir ya se dijo, y está todo bien. Pero lo que hizo no refleja lo que ha logrado como piloto”, expresó.