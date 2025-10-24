Los colectivos circularán con normalidad durante la jornada electoral del 26 de octubre

El secretario de Transporte, Vicente Nicastro, anunció que el servicio de transporte público operará con total normalidad el próximo 26 de octubre, con el objetivo de garantizar el traslado de los votantes durante la jornada electoral.
Nicastro explicó que la medida busca facilitar la movilidad de los ciudadanos hacia los centros de votación y asegurar que todos puedan ejercer su derecho al voto sin inconvenientes.
En ese sentido, se confirmó que las frecuencias y recorridos de colectivos y demás servicios se mantendrán sin modificaciones a lo largo de todo el día.
Elecciones
Con el objetivo de acercar a la ciudadanía todos los detalles del nuevo sistema de votación que se aplicará en Tucumán, LA GACETA realizó un simulacro con la Boleta Única de Papel. La demostración permite observar, de manera práctica, cómo será el procedimiento el próximo domingo electoral, desde el momento en que el votante llega a la mesa hasta que deposita su voto en la urna.
Entre otros detalles, los periodistas Indalecio Sánchez y Gabriela Baigorrí recordaron que no será necesario llevar lapicera desde la casa, ya que cada mesa contará con una provista por la Justicia Electoral. Estas lapiceras tienen tinta indeleble, lo que garantiza que la marca realizada sobre la boleta no pueda borrarse ni alterarse.