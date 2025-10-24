Los colectivos circularán con normalidad durante la jornada electoral del 26 de octubre

Elecciones

Con el objetivo de acercar a la ciudadanía todos los detalles del nuevo sistema de votación que se aplicará en Tucumán, LA GACETA realizó un simulacro con la Boleta Única de Papel. La demostración permite observar, de manera práctica, cómo será el procedimiento el próximo domingo electoral, desde el momento en que el votante llega a la mesa hasta que deposita su voto en la urna.