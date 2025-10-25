Paso a paso, cómo calcular los aumentos del alquiler en octubre con distintos métodos

Desde la derogación de la ley de alquileres a finales de 2023, el mercado inmobiliario argentino cambió por completo. La regulación que antes establecía un método único de actualización quedó atrás y, a partir de 2024, propietarios e inquilinos deben ponerse de acuerdo para definir cómo ajustar su contrato.
En la mayoría de los casos, los aumentos se calculan con base en la inflación oficial medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec. Otros siguen usando el ICL (Índice de Contratos de Locación del Banco Central), o directamente pactan valores en dólares para cubrirse de las corridas cambiarias y los saltos devaluatorios.
Qué cambió y qué hay que acordar
Antes, los alquileres se actualizaban una vez al año con el ICL, que combinaba inflación y salarios. Ahora, los ajustes pueden ser trimestrales, cuatrimestrales o semestrales, según lo que las partes acuerden.
En la Cámara de Propietarios de la República Argentina plantean que el plazo de ajuste depende del contexto inflacionario. En un escenario de precios altos, conviene actualizar cada tres meses. Cuando hay más estabilidad, puede hacerse cada cuatro o seis. Por supuesto que el mayor plazo beneficia al inquilino puesto que le da un horizonte de proyección más amplio.
También es fundamental aclarar qué índice se usará y qué período se tomará como referencia, ya que pequeñas diferencias en los meses considerados pueden modificar el resultado final.
Cómo calcular el aumento del alquiler
La opción más práctica es usar una calculadora automática de inflación acumulada, como la de Chequeado (chequeado.com/inflacionacumulada), que toma los datos oficiales del Indec. El paso a paso requiere:
1. Ingresar el valor actual del alquiler.
2. Seleccionar el mes en que comenzó el período de ajuste.
3. Elegir el mes final.
4. El sistema muestra automáticamente el nuevo monto actualizado.
Por ejemplo, un alquiler de $ 500.000 firmado en julio de 2025 debe ajustarse en octubre. La inflación acumulada entre julio y septiembre fue de 6,1%. El nuevo valor será $ 530.500. Si el alquiler actual es de $ 800.000 y se pactó un ajuste semestral desde abril a septiembre, con una inflación acumulada del 12,4%, el valor actualizado pasará a ser de $ 899.200.
Otra opción es hacer el cálculo sin herramientas digitales, aplicando la inflación mensual publicada por el Indec. El paso a paso es:
1.Buscar las variaciones mensuales del IPC en indec.gob.ar “Estadísticas” e ir a “Precios al Consumidor (IPC)”.
2. Dividir cada porcentaje por 100 y sumarle 1.
3. Multiplicar el valor del alquiler por cada una de esas cifras.
Por ejemplo, un contrato de $ 600.000 firmado el 1° de junio con ajuste trimestral por inflación. Si las inflaciones a considerar son junio 1,6%, julio 1,9% y agosto 1,9%, el cálculo será: 600.000 por 1,016, por 1,019 y por 1,019 igual a $ 633.624. Otro caso: un alquiler de $ 700.000 pactado en abril, con ajuste en octubre (inflaciones de abril 2,3%, mayo 1,8%, junio 1,6%, julio 1,9%, agosto 1,9% y septiembre 2%). La cuenta será el monto inicial multiplicado por 1,023, por 1,018, por 1,016, por 1,019, por 1,019 y por 1,02, que da $ 774.313.
Las pequeñas diferencias entre la cuenta manual y la de las calculadoras automáticas suelen deberse al redondeo de los datos mensuales publicados por el Indec. Por eso, la cifra final puede variar levemente, a veces entre $ 100 y $ 500 pesos, según el nivel de precisión del cálculo.
Con la nueva modalidad, cada contrato puede tener sus propias reglas de actualización. Por eso, especialistas recomiendan leer con detalle las cláusulas, revisar los plazos y guardar los informes del Indec de cada mes de referencia. En un contexto económico inestable, entender cómo se calculan los aumentos es clave para evitar confusiones y negociar con mayor claridad.