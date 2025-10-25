Paso a paso, cómo calcular los aumentos del alquiler en octubre con distintos métodos

Por ejemplo, un contrato de $ 600.000 firmado el 1° de junio con ajuste trimestral por inflación. Si las inflaciones a considerar son junio 1,6%, julio 1,9% y agosto 1,9%, el cálculo será: 600.000 por 1,016, por 1,019 y por 1,019 igual a $ 633.624. Otro caso: un alquiler de $ 700.000 pactado en abril, con ajuste en octubre (inflaciones de abril 2,3%, mayo 1,8%, junio 1,6%, julio 1,9%, agosto 1,9% y septiembre 2%). La cuenta será el monto inicial multiplicado por 1,023, por 1,018, por 1,016, por 1,019, por 1,019 y por 1,02, que da $ 774.313.