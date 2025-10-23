“Llamen a los rebeldes”: el enigmático mensaje de Franco Colapinto que encendió la previa del GP de México de Fórmula 1

Franco Colapinto volvió a ser el centro de atención en la previa del Gran Premio de México. A su llegada al paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez, el piloto argentino apareció con un buzo que llevaba una frase en inglés que no pasó desapercibida: “Call the Rebels” (“Llamen a los rebeldes”). La prenda, que lucía la inscripción en el pecho y en la espalda, se interpretó como una respuesta indirecta a lo ocurrido el fin de semana anterior en Austin, donde Colapinto desobedeció una orden de equipo y superó a Pierre Gasly en las vueltas finales.
El ingreso del pilarense fue registrado por la cuenta oficial del Gran Premio de México, que publicó el video con un mensaje de bienvenida. “Franco Colapinto es recibido por el Gran Premio de México”, escribieron. El piloto respondió con su habitual simpatía: “Viva Méxicooooo”. Pero lo que generó mayor repercusión no fue el saludo, sino el buzo con el mensaje desafiante, que rápidamente se viralizó y encendió las redes. “Tuvo una oportunidad de hacer algo épico y lo hizo”, escribió un usuario; “Si no existieras, te inventaría, Franco Colapinto”, comentó otro, reflejando el entusiasmo que despierta el argentino en los fanáticos.
La frase elegida pareció funcionar como una especie de declaración de principios tras el episodio del GP de Estados Unidos. En esa carrera, Alpine había ordenado a sus pilotos mantener posiciones, con Gasly delante de Colapinto, pero el argentino decidió adelantarlo de todos modos. “Iba mucho más rápido, me estaba atacando Bortoleto y si no lo pasaba nos superaba a los dos”, explicó luego, convencido de que su maniobra fue lo mejor para el equipo. Desde la escudería, el team principal Steve Nielsen expresó su disgusto y aclaró que el asunto se revisaría internamente, aunque finalmente no hubo sanciones.
Colapinto, de 22 años, se mostró relajado y enfocado en la previa mexicana. En conferencias y actos promocionales organizados por Renault y Mercado Libre, su principal patrocinador, habló del presente del equipo y de las dificultades de este año. “Es un 2025 difícil, más de lo que imaginábamos. Pero estoy trabajando mucho en el auto que viene y me siento cómodo con el equipo y con los ingenieros. Empujamos todos para el mismo lado”, aseguró. Con humor, agregó: “Tengo ganas de estar un poquito menos estresado, porque me están saliendo unas cuantas canas”, en alusión a la exigencia de su primera temporada completa en la categoría.
El furor por Colapinto también se trasladó fuera de la pista. En los eventos promocionales en Ciudad de México fue recibido por una multitud de fanáticos que lo esperaban con camisetas argentinas y banderas. Su carisma, su cercanía con el público y su estilo sin filtro lo transformaron en uno de los personajes más queridos del paddock.
Con cinco fechas por delante, el piloto argentino busca cerrar el año con buenas sensaciones y seguir construyendo su camino en la Fórmula 1. En México, donde ya había competido con Williams en 2024, intentará adaptarse rápido al exigente trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez y dar otro paso en su crecimiento dentro de Alpine.
Entre la presión, las expectativas y los rumores sobre su continuidad, Colapinto eligió llegar con un mensaje que lo define: rebelde, auténtico y decidido a escribir su propia historia en la Máxima.