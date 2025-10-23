“Llamen a los rebeldes”: el enigmático mensaje de Franco Colapinto que encendió la previa del GP de México de Fórmula 1

Colapinto, de 22 años, se mostró relajado y enfocado en la previa mexicana. En conferencias y actos promocionales organizados por Renault y Mercado Libre, su principal patrocinador, habló del presente del equipo y de las dificultades de este año. “Es un 2025 difícil, más de lo que imaginábamos. Pero estoy trabajando mucho en el auto que viene y me siento cómodo con el equipo y con los ingenieros. Empujamos todos para el mismo lado”, aseguró. Con humor, agregó: “Tengo ganas de estar un poquito menos estresado, porque me están saliendo unas cuantas canas”, en alusión a la exigencia de su primera temporada completa en la categoría.