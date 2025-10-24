Boca, con la calculadora en la mano: ¿qué necesita para clasificar a la Copa Libertadores?

El análisis estadístico indica que el umbral de clasificación directa ronda los 58 puntos. Con ese número, Boca habría entrado sin problemas en las últimas tres ediciones del torneo, donde los terceros puestos promediaron entre 64 y 70 unidades en temporadas más extensas. Eso significa que el "Xeneize" necesita sumar al menos ocho puntos. En la práctica, eso equivale a ganar tres de los cuatro partidos que le quedan o, en su defecto, ganar dos y empatar dos. Si logra el pleno, es decir, ganar todos sus encuentros, asegurará como mínimo el segundo lugar de la tabla anual, sin depender de terceros.