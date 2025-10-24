Boca, con la calculadora en la mano: ¿qué necesita para clasificar a la Copa Libertadores?

El objetivo está claro en la Ribera: volver a la Copa Libertadores 2026. Después de dos años sin participar en el máximo certamen continental, Boca encara el tramo final del torneo Clausura con la obsesión de meterse entre los tres mejores de la tabla anual, el camino más directo para clasificar sin depender de nadie.
La derrota ante Belgrano complicó el panorama. El equipo de Claudio Úbeda cayó del segundo al quinto puesto, superado por River, Argentinos Juniors y Deportivo Riestra. Aun así, la clasificación sigue en sus manos. Con 50 puntos acumulados y 12 en juego, Boca depende exclusivamente de su rendimiento en las cuatro fechas que restan.
El análisis estadístico indica que el umbral de clasificación directa ronda los 58 puntos. Con ese número, Boca habría entrado sin problemas en las últimas tres ediciones del torneo, donde los terceros puestos promediaron entre 64 y 70 unidades en temporadas más extensas. Eso significa que el "Xeneize" necesita sumar al menos ocho puntos. En la práctica, eso equivale a ganar tres de los cuatro partidos que le quedan o, en su defecto, ganar dos y empatar dos. Si logra el pleno, es decir, ganar todos sus encuentros, asegurará como mínimo el segundo lugar de la tabla anual, sin depender de terceros.
Si Boca no logra alcanzar los 58 puntos, su clasificación quedará sujeta a lo que hagan sus competidores directos. Además, el tercer puesto solo otorga un lugar en el repechaje, una instancia peligrosa que el club ya padeció en 2025, cuando quedó eliminado antes de la fase de grupos.
El reglamento, sin embargo, podría jugar a su favor. Si un equipo ya clasificado por ser campeón del torneo Clausura o de la Copa Argentina termina entre los primeros puestos de la tabla anual, se liberará un cupo adicional. Actualmente, River Plate es el principal beneficiado por esa condición, y Argentinos Juniors podría sumarse si mantiene su racha. Platense, en tanto, ya tiene su pasaje asegurado por haber ganado el Torneo Apertura.
Boca afrontará un cierre exigente pero decisivo: primero visitará a Barracas Central, en un partido suspendido que se jugará el lunes a las 16. Luego viajará a La Plata para enfrentar a Estudiantes, antes de recibir a River en la Bombonera en un superclásico que puede definirlo todo. El cierre será también en casa, frente a Tigre.
Para Boca, el margen es mínimo y el desafío, máximo. Debe sumar ocho puntos de 12 posibles para volver a su hábitat natural: la Libertadores. En La Bombonera lo saben bien: cada pelota valdrá como una final. Porque detrás de los números, late una necesidad emocional y deportiva. El "Xeneize" no concibe otro destino que no sea volver a América.