A 30 años del último cruce entre Diego Maradona y Oscar Ruggeri: la patada que marcó una época

El 22 de octubre de 1995, Diego Armando Maradona y Oscar Ruggeri se enfrentaron en un Boca-San Lorenzo que marcó historia. Dos campeones del 86 que, por 90 minutos, dejaron la amistad de lado para competir con todo.
En un partido sin demasiadas emociones, el punto más recordado fue la jugada en la que Maradona intentó tirarle un caño a Ruggeri, y el defensor respondió con una fuerte infracción que encendió la tribuna. El relato de Marcelo Araujo inmortalizó el momento con un “¿Le pegaste a Diego?”.
Años después, Ruggeri recordó entre risas aquel cruce y aseguró que apenas lo tocó. Maradona, fiel a su estilo, replicó con humor y admitió que el Cabezón se reía mientras él lo insultaba en plena cancha.
Una amistad eterna más allá del cruce
A pesar de ese choque, ambos mantuvieron un vínculo fuerte. Cuando Diego fue DT de la Selección en Sudáfrica 2010 quiso tenerlo como ayudante.
Ruggeri siempre lo definió como el jugador que les dio la gloria. “Nos hizo felices a todos, tenía algo que no tenían los demás”, dijo. Aquella patada quedó como símbolo de una rivalidad sana entre dos gigantes del fútbol argentino.