Secciones
Política

Sin definiciones en la Casa Rosada por la sucesión del ministro Mariano Cúneo Libarona

Entre los nombres que circulan se encuentran Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata y ex juez federal, y Sebastián Amerio, viceministro de Justicia cercano a Santiago Caputo.

Mariano Cúneo Libarona Mariano Cúneo Libarona
Hace 1 Hs

Tras la rápida designación de Pablo Quirno como canciller, la Casa Rosada enfrenta dificultades para definir al sucesor de Mariano Cúneo Libarona en el ministerio de Justicia. La búsqueda de un reemplazo se da en un contexto de desafíos urgentes, como las vacantes judiciales y la implementación del sistema acusatorio.

Entre los nombres que circulan se encuentran Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata y ex juez federal, y Sebastián Amerio, viceministro de Justicia cercano a Santiago Caputo. Fuentes oficiales sugirieron que la elección buscará un "equilibrio" entre las distintas facciones dentro del Gobierno.

La salida de Cúneo Libarona, quien había condicionado su renuncia a la implementación del sistema acusatorio, se produce en un momento de tensiones internas y reacomodamientos en el gabinete.

El ministro saliente impulsó la expansión del sistema acusatorio a varias jurisdicciones, pero su implementación enfrenta obstáculos, como la resistencia de fiscales y jueces, y la falta de recursos. Además, su gestión dejó pendiente el envío de pliegos para cubrir las numerosas vacantes en la justicia federal y nacional, lo que podría agravar la situación en los próximos años.

Antes de asumir como ministro, Cúneo Libarona dirigió su propio estudio jurídico y fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Museo Social. Entre sus objetivos de gestión se encontraban la implementación del sistema acusatorio y la presentación de un nuevo Código Penal.

Temas Buenos AiresMinisterio de JusticiaMariano Cuneo LibaronaJavier MileiSantiago CaputoPablo QuirnoGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El gabinete de Milei: Cúneo Libarona dejará el ministerio de Justicia luego de las elecciones

El gabinete de Milei: Cúneo Libarona dejará el ministerio de Justicia luego de las elecciones

Lo más popular
La historia detrás del candidato: Federico Pelli
1

La historia detrás del candidato: Federico Pelli

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi
2

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”
3

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”

Estoy bebiendo estrellas: cómo la leyenda del champagne inspiró el único vino espumoso tucumano
4

"Estoy bebiendo estrellas": cómo la leyenda del champagne inspiró el único vino espumoso tucumano

¿Qué propone la reforma laboral que impulsa Milei?
5

¿Qué propone la reforma laboral que impulsa Milei?

El dólar cede ante otra intervención de Estados Unidos, mientras se recuperan las acciones
6

El dólar cede ante otra intervención de Estados Unidos, mientras se recuperan las acciones

Más Noticias
Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

El dólar cede ante otra intervención de Estados Unidos, mientras se recuperan las acciones

El dólar cede ante otra intervención de Estados Unidos, mientras se recuperan las acciones

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi

La historia detrás del candidato: Federico Pelli

La historia detrás del candidato: Federico Pelli

¿Qué propone la reforma laboral que impulsa Milei?

¿Qué propone la reforma laboral que impulsa Milei?

Elecciones 2025: la veda, los operativos y otras claves para el domingo

Elecciones 2025: la veda, los operativos y otras claves para el domingo

Avenida Solano Vera: los vecinos ya piensan en caminos alternativos a la obra

Avenida Solano Vera: los vecinos ya piensan en caminos alternativos a la obra

Comentarios