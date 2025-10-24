Sin definiciones en la Casa Rosada por la sucesión del ministro Mariano Cúneo Libarona

El ministro saliente impulsó la expansión del sistema acusatorio a varias jurisdicciones, pero su implementación enfrenta obstáculos, como la resistencia de fiscales y jueces, y la falta de recursos. Además, su gestión dejó pendiente el envío de pliegos para cubrir las numerosas vacantes en la justicia federal y nacional, lo que podría agravar la situación en los próximos años.