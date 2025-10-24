Sin definiciones en la Casa Rosada por la sucesión del ministro Mariano Cúneo Libarona

Tras la rápida designación de Pablo Quirno como canciller, la Casa Rosada enfrenta dificultades para definir al sucesor de Mariano Cúneo Libarona en el ministerio de Justicia. La búsqueda de un reemplazo se da en un contexto de desafíos urgentes, como las vacantes judiciales y la implementación del sistema acusatorio.
Entre los nombres que circulan se encuentran Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata y ex juez federal, y Sebastián Amerio, viceministro de Justicia cercano a Santiago Caputo. Fuentes oficiales sugirieron que la elección buscará un "equilibrio" entre las distintas facciones dentro del Gobierno.
La salida de Cúneo Libarona, quien había condicionado su renuncia a la implementación del sistema acusatorio, se produce en un momento de tensiones internas y reacomodamientos en el gabinete.
El ministro saliente impulsó la expansión del sistema acusatorio a varias jurisdicciones, pero su implementación enfrenta obstáculos, como la resistencia de fiscales y jueces, y la falta de recursos. Además, su gestión dejó pendiente el envío de pliegos para cubrir las numerosas vacantes en la justicia federal y nacional, lo que podría agravar la situación en los próximos años.
Antes de asumir como ministro, Cúneo Libarona dirigió su propio estudio jurídico y fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Museo Social. Entre sus objetivos de gestión se encontraban la implementación del sistema acusatorio y la presentación de un nuevo Código Penal.