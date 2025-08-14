 Empleo fijo con teletrabajo, en España: 88 ofertas en distintos sectores y con sueldos de hasta 60.000 euros
Empleo fijo con teletrabajo, en España: 88 ofertas en distintos sectores y con sueldos de hasta 60.000 euros

El auge del teletrabajo en España no solo beneficia a los residentes en el país, sino también a profesionales extranjeros que buscan empleos remotos con contrato indefinido.

Hace 16 Min

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de España ha publicado 88 ofertas de empleo con teletrabajo y contrato indefinido en diferentes áreas profesionales. Las vacantes están disponibles en ciudades como Valencia, Toledo, La Rioja y Madrid, y abarcan perfiles tan variados como informáticos, arquitectos, especialistas en marketing, contables, delineantes e ingenieros.

Algunas de las ofertas destacadas

Ingeniero agrónomo o técnico superior en Extremadura. Sueldo: entre 18.000 y 30.000 euros anuales.

Delineante con experiencia en Catia V5 en Navarra. Sueldo: 24.000 euros.

Administrativo contable en Madrid. Sueldo: 24.000 euros.

Comercial de ventas de pescado en el mercado italiano (Madrid).

Asesor energético para empresas en Pontevedra. Sueldo: de 18.000 a 60.000 euros.

Administrativo en Navarra para atención y gestión de llamadas telefónicas.

Coordinador de servicios de ayuda a domicilio en Ribadeo.

Cómo postularse

Para aplicar a cualquiera de estas oportunidades, hay que ingresar en la página web del SEPE, dentro del portal ‘Empléate’, buscar la oferta de interés y hacer clic en “Inscribirse”.

Un mercado laboral en expansión para el teletrabajo

El auge del teletrabajo en España no solo beneficia a los residentes en el país, sino también a profesionales extranjeros que buscan empleos remotos con contrato indefinido. La combinación de estabilidad laboral, sueldos competitivos y la posibilidad de trabajar desde casa convierte a estas ofertas en una excelente opción para quienes priorizan conciliación y seguridad económica.

