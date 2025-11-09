Cómo acceder al servicio de periodoncia que ofrece la Universidad Nacional de Tucumán

El sangrado de encías o el mal aliento no son problemas menores. Detrás de esos síntomas puede haber una enfermedad periodontal, afección que, si no se trata a tiempo, puede causar la pérdida de dientes. Para prevenirlo, la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) ofrece un servicio especializado en periodoncia, con atención de calidad y precios accesibles para toda la comunidad.