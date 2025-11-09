Secciones
SociedadEducación

Cómo acceder al servicio de periodoncia que ofrece la Universidad Nacional de Tucumán

La Facultad de Odontología dispone de atención al público los lunes, miércoles y viernes de 8 a 12 con aranceles accesibles para toda la comunidad.

SALUD BUCAL. La Facultad de Odontología de la UNT ofrece un servicio de asistencia comunitaria con un costo mínimo. SALUD BUCAL. La Facultad de Odontología de la UNT ofrece un servicio de asistencia comunitaria con un costo mínimo.
Hace 1 Hs

El sangrado de encías o el mal aliento no son problemas menores. Detrás de esos síntomas puede haber una enfermedad periodontal, afección que, si no se trata a tiempo, puede causar la pérdida de dientes. Para prevenirlo, la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) ofrece un servicio especializado en periodoncia, con atención de calidad y precios accesibles para toda la comunidad.

La cátedra de Periodoncia, a cargo de Cecilia Castro, funciona en el cuarto año de la carrera y combina la formación académica con el trabajo asistencial. En el área docente, los estudiantes atienden pacientes bajo supervisión profesional. Además, la Facultad dispone de un servicio abierto al público general que recibe entre 40 y 45 pacientes por semana, los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 12.

El diagnóstico temprano marca la diferencia

El profesor Jorge Juárez explicó que la detección precoz es fundamental para evitar complicaciones. “La gingivitis comienza cuando el paciente nota sangrado en las encías. Si no se trata, puede avanzar hacia una periodontitis, que afecta el hueso de soporte y puede derivar en la pérdida del diente”, señaló.

Entre los síntomas más frecuentes, además del sangrado, se encuentra el mal aliento o halitosis, una señal que también requiere atención profesional.

Los tratamientos que se realizan en la cátedra van desde terapias básicas hasta cirugías complejas. El objetivo es ofrecer un abordaje integral que permita recuperar la salud bucal y mantener los tejidos de soporte en buenas condiciones.

Prevención y vínculo con otras enfermedades

La periodontitis no solo afecta la boca. Los especialistas destacan su relación con otras patologías sistémicas como la diabetes, la artritis, las enfermedades cardiovasculares y el Alzheimer. Además, puede presentarse una variante similar en los implantes dentarios llamada periimplantitis, que también compromete el tejido de soporte.

Una correcta higiene bucal es clave para la prevención. Los profesionales recomiendan cepillar los dientes con técnica adecuada, y utilizar elementos interdentarios como hilo, cepillos o palillos. “Con buenos hábitos se evita el avance de la enfermedad”, enfatizan desde la cátedra.

Un servicio al alcance de todos

El arancel del servicio es mínimo, destinado principalmente a cubrir los materiales descartables. Esta política permite garantizar la atención a quienes necesitan tratamientos especializados sin que el costo sea una barrera.

De esta manera, la Cátedra de Periodoncia de la Facultad de Odontología de la UNT se consolida como un espacio de formación académica y de servicio a la comunidad, donde la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento integral son pilares para cuidar la salud bucal de los tucumanos.

Quienes deseen solicitar una consulta pueden acercarse a la Facultad de Odontología los lunes, miércoles y viernes de 8 a 12 horas.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánUniversidad Nacional de TucumánFacultad de Odontología de la Universidad Nacional de TucumánJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Es de Brasil y creó un proyecto para conectar a futuros ingenieros con el mundo hispanohablante

Es de Brasil y creó un proyecto para conectar a futuros ingenieros con el mundo hispanohablante

Cuando la educación empieza antes del jardín: quién cuida a quienes cuidan

Cuando la educación empieza antes del jardín: quién cuida a quienes cuidan

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

Voces de adolescentes y jóvenes inspiran nuevas formas de prevenir el suicidio

Voces de adolescentes y jóvenes inspiran nuevas formas de prevenir el suicidio

Si querés estudiar la carrera de Psicología, la UNT tiene una propuesta para vos

Si querés estudiar la carrera de Psicología, la UNT tiene una propuesta para vos

Lo más popular
Recuerdos fotográficos: claroscuros de la noche de boliches en 1995
1

Recuerdos fotográficos: claroscuros de la noche de boliches en 1995

Hay más de una decena de alternativas a la 307 para subir a Tafí del Valle
2

Hay más de una decena de alternativas a la 307 para subir a Tafí del Valle

Benicio Gravier: el príncipe heredero de la moda argentina
3

Benicio Gravier: el príncipe heredero de la moda argentina

La rebelión de los bikers: una reafirmación de la conducta adolescente
4

La rebelión de los bikers: una reafirmación de la conducta adolescente

Si no hay ómnibus, buenos son los globos
5

Si no hay ómnibus, buenos son los globos

Fernando Marengo: “La sociedad eligió previsibilidad antes que un salto al vacío”
6

Fernando Marengo: “La sociedad eligió previsibilidad antes que un salto al vacío”

Más Noticias
Sorprendió a todos cantando Miranda! y Soda Stereo: ¿de dónde es Dua Lipa?

Sorprendió a todos cantando Miranda! y Soda Stereo: ¿de dónde es Dua Lipa?

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Los primeros 125 años de nuestro querido Colegio del Sagrado Corazón

"Los primeros 125 años de nuestro querido Colegio del Sagrado Corazón"

Aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios de noviembre y diciembre

Aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios de noviembre y diciembre

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

Horóscopo: ¿cuáles son los signos que tendrán sorpresas esta semana de noviembre?

Horóscopo: ¿cuáles son los signos que tendrán sorpresas esta semana de noviembre?

Test de personalidad: la silla que elijas en esta imagen te dirá que cosas destacan los demás de vos

Test de personalidad: la silla que elijas en esta imagen te dirá que cosas destacan los demás de vos

Hay más de una decena de alternativas a la 307 para subir a Tafí del Valle

Hay más de una decena de alternativas a la 307 para subir a Tafí del Valle

Comentarios