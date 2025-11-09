Cómo acceder al servicio de periodoncia que ofrece la Universidad Nacional de Tucumán

El sangrado de encías o el mal aliento no son problemas menores. Detrás de esos síntomas puede haber una enfermedad periodontal, afección que, si no se trata a tiempo, puede causar la pérdida de dientes. Para prevenirlo, la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) ofrece un servicio especializado en periodoncia, con atención de calidad y precios accesibles para toda la comunidad.
La cátedra de Periodoncia, a cargo de Cecilia Castro, funciona en el cuarto año de la carrera y combina la formación académica con el trabajo asistencial. En el área docente, los estudiantes atienden pacientes bajo supervisión profesional. Además, la Facultad dispone de un servicio abierto al público general que recibe entre 40 y 45 pacientes por semana, los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 12.
El diagnóstico temprano marca la diferencia
El profesor Jorge Juárez explicó que la detección precoz es fundamental para evitar complicaciones. “La gingivitis comienza cuando el paciente nota sangrado en las encías. Si no se trata, puede avanzar hacia una periodontitis, que afecta el hueso de soporte y puede derivar en la pérdida del diente”, señaló.
Entre los síntomas más frecuentes, además del sangrado, se encuentra el mal aliento o halitosis, una señal que también requiere atención profesional.
Los tratamientos que se realizan en la cátedra van desde terapias básicas hasta cirugías complejas. El objetivo es ofrecer un abordaje integral que permita recuperar la salud bucal y mantener los tejidos de soporte en buenas condiciones.
Prevención y vínculo con otras enfermedades
La periodontitis no solo afecta la boca. Los especialistas destacan su relación con otras patologías sistémicas como la diabetes, la artritis, las enfermedades cardiovasculares y el Alzheimer. Además, puede presentarse una variante similar en los implantes dentarios llamada periimplantitis, que también compromete el tejido de soporte.
Una correcta higiene bucal es clave para la prevención. Los profesionales recomiendan cepillar los dientes con técnica adecuada, y utilizar elementos interdentarios como hilo, cepillos o palillos. “Con buenos hábitos se evita el avance de la enfermedad”, enfatizan desde la cátedra.
Un servicio al alcance de todos
El arancel del servicio es mínimo, destinado principalmente a cubrir los materiales descartables. Esta política permite garantizar la atención a quienes necesitan tratamientos especializados sin que el costo sea una barrera.
De esta manera, la Cátedra de Periodoncia de la Facultad de Odontología de la UNT se consolida como un espacio de formación académica y de servicio a la comunidad, donde la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento integral son pilares para cuidar la salud bucal de los tucumanos.
Quienes deseen solicitar una consulta pueden acercarse a la Facultad de Odontología los lunes, miércoles y viernes de 8 a 12 horas.