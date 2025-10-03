Secciones
Día Nacional del Odontólogo: ¿por qué se celebra cada 3 de octubre?

Además, otros efemérides de importancia nacional e internacional se conmemoran en la jornada de hoy.

Hace 3 Hs

Cada 3 de octubre, Argentina celebra el Día Nacional del Odontólogo, una fecha que remite a un acontecimiento ocurrido en 1917 y que significó un importante paso en el reconocimiento de los profesionales de la salud bucal. Además, otras efemérides de alcance internacional también se conmemoran en la jornada de hoy.

El Día del Odontólogo surge como un homenaje al día en que se conformó la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA) en Santiago de Chile, cuando unos profesionales se reunieron para debatir algunos aspectos claves relacionados con esta profesión que cuida la salud bucal y de esta forma, la salud de las personas.

Casi una década más tarde, en 1925, en el segundo Congreso de FOLA realizado en la ciudad de Buenos Aires, el delegado argentino Raúl Loustalán propuso que el 3 de octubre fuera la fecha oficial para celebrar el Día de la Odontología latinoamericana.  Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela son los países que tienen este día dedicado a los profesionales de la higiene bucal.

¿Qué pasó un 3 de octubre?

- 1226 – Muere San Francisco de Asís.

- 1714 – Por cédula de Felipe V, queda constituida la Real Academia Española.

- 1940 – Nace Nacha Guevara, actriz argentina.

- 1942 – Nace Roberto Perfumo, futbolista, entrenador y periodista deportivo argentino.

- 1954 – Nace Steve Ray Vaughan, guitarrista, cantante, compositor y productor estadounidense.

- 1974 - Comienza el juicio al presidente Richard Nixon por el caso Watergate.

- 1992 - La cantante Sinéad O’Connor rompe una foto del papa Juan Pablo II en vivo en el programa SNL y causa un rechazo mundial.

- 2004 – Muere Janet Leigh, actriz estadounidense.

