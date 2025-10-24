Secciones
Este 24 de octubre se celebra a San Antonio María Claret

Conocé el santoral completo de la fecha.

Este 24 de octubre se celebra a San Antonio María Claret
Hace 2 Hs

Este 24 de octubre tiene lugar el Santo de San Antonio María Claret entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Antonio María Claret nació en el municipio barcelonés de Sallent en 1807. A pesar de empezar a trabajar desde muy joven, ya con 28 años es ordenado sacerdote, algo que añoraba desde niño. Ejerció como voluntario en varios territorios de Cataluña y Canarias. Su dedicación a los demás le lleva a ser nombrado en 1849 arzobispo de Cuba, donde permanece hasta 1857, momento en el que es nombrado confesor de la Reina Isabel II de Borbón. Participó en el Concilio Vaticano I, tras el cual fue acusado de espía político y por lo que le impidieron regresar a España. Murió en Francia el 24 de octubre de 1870.

Lista adicional de santos del día

Aretas

Evergislo de Tongres

Fromundo de Coutances

José Baldo

José Le Dang Thi San Maglorio de Dol

Martín de Vertou

Proclo de Constantinopla y Senoco de Tours

