Este 24 de octubre se celebra a San Antonio María Claret

San Antonio María Claret nació en el municipio barcelonés de Sallent en 1807. A pesar de empezar a trabajar desde muy joven, ya con 28 años es ordenado sacerdote, algo que añoraba desde niño. Ejerció como voluntario en varios territorios de Cataluña y Canarias. Su dedicación a los demás le lleva a ser nombrado en 1849 arzobispo de Cuba, donde permanece hasta 1857, momento en el que es nombrado confesor de la Reina Isabel II de Borbón. Participó en el Concilio Vaticano I, tras el cual fue acusado de espía político y por lo que le impidieron regresar a España. Murió en Francia el 24 de octubre de 1870.