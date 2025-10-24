Día de la biblioteca: cuáles son las más modernas que destacan por su material sustentable

Uno de los desafíos fue que el edificio, en el diálogo con su entorno urbano, pueda resolver los desniveles de las calles existentes. Para superarlo, se apeló a los módulos de acero que, combinados con el vidrio, le otorgan una identidad exterior única. Lo mismo ocurre con el interior, pensado como un almacén de conocimiento con luminosidad intensa que invita al disfrute de los libros en sus salas de lectura y mesas de trabajo. Los más chicos tienen también la alternativa de los espacios de juego.