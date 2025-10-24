Agenda de TV: Colapinto corre en el GP de México y River Plate juega en la Copa Argentina

Bundesliga de Alemania
15.20: Werder Bremen-Union Berlin (ESPN 2)
Fórmula 1 - GP de México
15.30: Práctica 1 (Fox Sports / Disney +)
19: Práctica 2 (Fox Sports / Disney +)
Ligue 1 de Francia
15.30: Paris FC-Nantes (Disney +)
Serie A de Italia
15.30: Milan-Pisa (ESPN 4)
Premier League
16: Leeds-West Ham (ESPN 2)
Liga de España
16: Real Sociedad-Sevilla (DSports)
Liga Profesional Argentina
16: Sarmiento Junín-Rosario Central (TNT Sports)
18: Independiente-Platense (TNT Sports)
Supercopa ACLAV de Vóley
Tercer puesto
17: Monteros Vóley-Tucumán de Gimnasia (Fox Sports 2)
MLS (Major League Soccer)
21: Inter Miami-Nashvile (Apple TV)
Copa Argentina
Semifinal
22.10: River-Independiente Rivadavia de Mendoza (TyC Sports)