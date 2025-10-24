Secciones
Agenda de TV: Colapinto corre en el GP de México y River Plate juega en la Copa Argentina

Monteros Vóley-Tucumán de Gimnasia definen el tercer puesto de la Supercopa de la Aclav.

PREPARADO. Franco Colapinto participará de las pruebas libres del GP de México, en el autódromo Hermanos Rodríguez.
Hace 2 Hs

Bundesliga de Alemania

15.20: Werder Bremen-Union Berlin (ESPN 2)

Fórmula 1 - GP de México

15.30: Práctica 1 (Fox Sports / Disney +)

19: Práctica 2 (Fox Sports / Disney +)

Ligue 1 de Francia

15.30: Paris FC-Nantes (Disney +)

Serie A de Italia

15.30: Milan-Pisa  (ESPN 4)

Premier League

16: Leeds-West Ham (ESPN 2)

Liga de España

16: Real Sociedad-Sevilla (DSports)

Liga Profesional Argentina

16: Sarmiento Junín-Rosario Central (TNT Sports)

18: Independiente-Platense (TNT Sports)

Supercopa ACLAV de Vóley

Tercer puesto

17: Monteros Vóley-Tucumán de Gimnasia (Fox Sports 2)

MLS (Major League Soccer)

21: Inter Miami-Nashvile (Apple TV)

Copa Argentina

Semifinal

22.10: River-Independiente Rivadavia de Mendoza (TyC Sports)

Comentarios