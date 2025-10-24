Secciones
La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi

A través de un video, el libertario Pablo Nughes afirmó que declinó su candidatura a intendente para apoyar a Luis Díaz Augier.

Hace 2 Hs

En un hecho tan inesperado como inédito, a menos de 96 horas de las elecciones municipales en Juan Bautista Alberdi, el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Pablo Ariel Nughes, anunció que declinó su postulación como intendente para apoyar al radical Luis María Díaz Augier, de Unidos por Alberdi. La oposición considera que esta alianza sorpresiva puede llegar a ser clave para imponerse en el distrito sureño, que se encuentra intervenido desde el 9 de junio por presuntos vínculos del poder político con el narcotráfico.

A través de un video compartido por las redes sociales, el profesor Nughes y el ex edil Díaz Augier hicieron el anuncio. El libertario expresó que la oposición de Alberdi estaba dando un paso histórico al unirse por primera vez. “Queremos decirle basta a la corrupción, y estamos decididos a darle pelea al oficialismo”, dijo Nughes. Pidió por el voto para el radical (“di el paso al costado para acompañar su lista”, dijo) y afirmó que la lista de candidatos de LLA seguiría en carrera.

Agradecimiento

Díaz Augier, a su vez, agradeció el gesto del libertario “en pos de la construcción y de la consolidación de la unidad”. Remarcó que ese gesto de grandeza y de unidad será clave para la elección de Alberdi el domingo, en simultáneo con las nacionales. “Estamos convencidos de que vamos a hacer historia juntos”, expresó el candidato apoyado por Mariano Campero y Agustín Romano Norri.

Dirigentes que respaldan Unidos por Alberdi afirmaron que al acuerdo lo alcanzaron los propios candidatos, por iniciativa de ellos. Afirmaron que, según los números que manejan, tienen chances concretas de vencer al postulante jaldista Bruno Romano (Frente Tucumán Primero), quien sería favorito a imponerse. “Está difícil, pero no imposible. Estamos en la discusión”, expresó una fuente radical.

Luis Díaz Augier, candidato en Alberdi, apuntó contra el oficialismo: “Se dedicaron a hacer asistencialismo y no a gobernar”

Luis Díaz Augier, candidato en Alberdi, apuntó contra el oficialismo: “Se dedicaron a hacer asistencialismo y no a gobernar”

En la Junta Electoral Provincial (JEP), en tanto, no había ingresado una presentación formal hasta la tarde de ayer. Es el organismo electoral el que debe autorizar y reglamentar mediante una resolución qué ocurriría con la boleta de LLA que propone a Nughes como candidato a intendente.

Tras conocerse el movimiento de la oposición, pulularon interrogantes sobre qué sucederá con la candidata Carolina Rodríguez, del Movimiento de Afirmación Popular que acompaña el legislador peronista Carlos Najar. Hay quienes entienden que al ser otra vertiente del oficialismo podría ser contraproducente debido a la alianza opositora. Sin embargo, dirigentes del espacio de Rodríguez ayer hicieron el cierre de campaña y rechazaron especulaciones.

Temas Elecciones 2025 Unión Cívica RadicalAlberdiMariano CamperoJunta Electoral Provincial Agustín Romano NorriCarlos NajarLa Libertad Avanza
