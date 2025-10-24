La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi

En un hecho tan inesperado como inédito, a menos de 96 horas de las elecciones municipales en Juan Bautista Alberdi, el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Pablo Ariel Nughes, anunció que declinó su postulación como intendente para apoyar al radical Luis María Díaz Augier, de Unidos por Alberdi. La oposición considera que esta alianza sorpresiva puede llegar a ser clave para imponerse en el distrito sureño, que se encuentra intervenido desde el 9 de junio por presuntos vínculos del poder político con el narcotráfico.