Elecciones 2025: Osvaldo Jaldo cerró la campaña en Yerba Buena y llamó a "defender Tucumán"

Instó a los ciudadanos a votar con responsabilidad y a evaluar las gestiones por los resultados obtenidos: “A los indecisos les digo que nos midan por los hechos, no por los anuncios ni las promesas. Que vean los hospitales, las escuelas, las obras, los sueldos al día. Si a la Argentina le va bien, nos irá bien a las provincias y a los que vivimos en el interior”.