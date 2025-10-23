Hallan una obra oculta de Parravicini en el departamento donde vivió una Madre de Plaza de Mayo

En un departamento de San Telmo que alguna vez habitó Laura Bonaparte, Madre de Plaza de Mayo y madre de tres hijos desaparecidos, apareció una pintura mural atribuida a Benjamín Solari Parravicini, el llamado “Nostradamus argentino”.
El hallazgo fue revelado por el periodista Luis Bruschtein, hijo de Bonaparte, quien contó en su cuenta de Facebook: “Resulta que al rasquetear una pared de mi viejo departamento de soltero, donde también vivió mi madre, salió a la luz este dibujo de Parravicini”.
Según relató Bruschtein a Perfil.com, compró el departamento hace treinta años sin saber que el artista había vivido allí antes. Solo décadas después descubrió que las viejas facturas de servicios a nombre de “Parravicini” no pertenecían al actor Florencio, sino al pintor y visionario que, según se dice, fue abducido por extraterrestres.
El mural —un fondo blanco con figuras negras que evocan barrios parisinos— fue descubierto recientemente por un inquilino al restaurar las paredes. “Estaba muy deteriorado, pero logró rescatar lo que pudo”, contó el periodista.
Bonaparte, fallecida en 2013, llegó a ser entrevistada por un programa esotérico por haber vivido en la casa del profeta argentino. “Mi madre estaba chocha”, recordó Bruschtein.
“Si Parravicini me pasó un poco de su energía de adivino, capaz me ayudó en el análisis político”, bromeó el periodista al cierre de su charla con PERFIL.