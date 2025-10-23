Otra vez la U de Chile y la barbarie: hinchas atacaron a piedrazos el micro de Lanús camino al estadio

El incidente ocurrió en el trayecto hacia el estadio: varias piedras y botellas impactaron contra los vidrios del vehículo, y una de ellas rompió una ventana muy cerca de los jugadores Gonzalo Pérez y Facundo Sánchez. Eduardo “Toto” Salvio grabó lo ocurrido y lo publicó en sus redes sociales: “Así nos reciben los hinchas locales. No cambiamos más, no mejoramos más. Lamentable. ¿Hasta que no maten a un jugador no van a cambiar?”, escribió visiblemente molesto.