Cine: proyectan dos dramas que abordan los vínculos familiares

La trama gira alrededor de los Kralj una familia de nuevos ricos, aparentemente perfecta que es sacudida por la llegada de Julien, el hijo de una relación anterior del padre. Su presencia en la preciosa casa en las profundidades de un bosque, desestabiliza el frágil equilibrio, revelando secretos, tensiones y las grietas detrás de su fachada de normalidad para quedar al borde del colapso nervioso. Pero la propuesta se aleja del drama y es presentada desde el humor, como una reinvención del “Teorema”, de Pier Paolo Pasolini, interpretada por Marko Mandic, Aliocha Schneider, Katarina Stegnar y Mila Bezjak. El Encuentro se despliega bajo la consigna “Miradas que nos acercan, historias que nos transforman”.