Cine: proyectan dos dramas que abordan los vínculos familiares

En la sala Hynes O’Connor se verá la argentina “Lágrimas de fuego”. Cine europeo.

Hace 5 Hs

Fabiana Cantilo compone a Laura, quien es dada de alta luego de pasar cuatro años internada en una clínica psiquiátrica por una fuerte fobia al fuego. Recomponer su vida es su principal objetivo, y en ese contexto, reconstruir el vínculo con su hija Sofía es fundamental. Sin embargo, una perimetral le impide verla. Para lograrlo, se nutrirá de las herramientas y la fortaleza necesaria para desentrañar su pasado, vencer sus miedos e intentar recuperar a su hija.

“Lágrimas de fuego” es el filme argentino dirigido por Gabriel Grieco, sobre una idea original de la propia actriz y cantante que protagoniza la película que se proyectará a partir de las 20 en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251). El elenco lo completan Gastón Pauls, Victoria Aragón, Inés Estévez, Viviana Saccone, Pipo Cipolatti, Julia Zenko, Andrea Rincón y Lucila Paz.

“Terapia familiar”

Dos horas más tarde, en el mismo lugar pero ya como parte de la instancia presencial tucumana del Encuentro de Cine Europeo, se verá con entrada libre y gratuita “Terapia familiar”, una producción de Eslovenia dirigida por Sonja Prosenc.

La trama gira alrededor de los Kralj una familia de nuevos ricos, aparentemente perfecta que es sacudida por la llegada de Julien, el hijo de una relación anterior del padre. Su presencia en la preciosa casa en las profundidades de un bosque, desestabiliza el frágil equilibrio, revelando secretos, tensiones y las grietas detrás de su fachada de normalidad para quedar al borde del colapso nervioso. Pero la propuesta se aleja del drama y es presentada desde el humor, como una reinvención del “Teorema”, de Pier Paolo Pasolini, interpretada por Marko Mandic, Aliocha Schneider, Katarina Stegnar y Mila Bezjak. El Encuentro se despliega bajo la consigna “Miradas que nos acercan, historias que nos transforman”.

Temas Ente Cultural de TucumánFabiana Cantilo
