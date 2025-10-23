Fin del misterio: se dio a conocer el anuncio de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto sorprendió una vez más. A pocos días del Gran Premio de México, el piloto argentino anunció el lanzamiento de dos libros autobiográficos que ya se encuentran en preventa. Se trata de un nuevo paso fuera de las pistas para el joven de 22 años que, en poco tiempo, se convirtió en una de las figuras más queridas del automovilismo nacional.