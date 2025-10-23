Fin del misterio: se dio a conocer el anuncio de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto sorprendió una vez más. A pocos días del Gran Premio de México, el piloto argentino anunció el lanzamiento de dos libros autobiográficos que ya se encuentran en preventa. Se trata de un nuevo paso fuera de las pistas para el joven de 22 años que, en poco tiempo, se convirtió en una de las figuras más queridas del automovilismo nacional.
El proyecto incluye dos versiones: “Soy Franco: la carrera empieza con un sueño”, dirigida al público adulto, y “Nací para correr: mi carrera hacia la Fórmula 1”, pensada para los más chicos. Ambos títulos fueron publicados por Penguin Random House y estarán disponibles desde el 1 de noviembre.
Según explicó el propio Colapinto, el primero de los libros narra su recorrido desde sus inicios en Pilar hasta su llegada a la Fórmula 1, combinando anécdotas personales con reflexiones sobre esfuerzo, autoconocimiento y resiliencia. “Lo primero es tener un sueño. El mío siempre fue tan fuerte, tan claro, tan determinante. Dicen que yo mostré algo innato desde muy chico: pasión y convicción”, cuenta en uno de los pasajes.
Por su parte, “Nací para correr” adapta esa historia para un público infantil y busca transmitir un mensaje inspirador sobre la importancia de perseguir los sueños desde la infancia.
Colapinto contó que la idea de escribir surgió al darse cuenta de que su historia podía motivar a otros. “Para mí es un honor enorme. La gente se interesa mucho en mí, y creo que un libro, contado en primera persona y en profundidad, es algo muy especial. Ojalá que les guste, es algo totalmente diferente, algo nuevo”, aseguró.
Ambos libros ya pueden conseguirse en preventa a través de Mercado Libre, uno de los principales patrocinadores del piloto. “Soy Franco” tiene un precio de $22.999, mientras que “Nací para correr” cuesta $19.999. También se ofrece un combo con ambos títulos por $42.998.
Mientras sigue trabajando junto a Alpine en el desarrollo del auto para la próxima temporada, Colapinto amplía su horizonte y se anima a contar su historia fuera de los circuitos: una historia de velocidad, sacrificio y sueños cumplidos.