Secciones
DeportesMotores

Fin del misterio: se dio a conocer el anuncio de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Lejos de tratarse de una renovación en Alpine, el piloto presentó dos libros autobiográficos en los que repasa su historia y comparte los sacrificios que marcaron su camino.

FUERA DE LAS PISTAS. Colapinto presentó dos libros autobiográficos en los que repasa su historia y los sacrificios que marcaron su camino hacia la Fórmula 1. FUERA DE LAS PISTAS. Colapinto presentó dos libros autobiográficos en los que repasa su historia y los sacrificios que marcaron su camino hacia la Fórmula 1. ./X @AlpineF1Team
Hace 2 Hs

Franco Colapinto sorprendió una vez más. A pocos días del Gran Premio de México, el piloto argentino anunció el lanzamiento de dos libros autobiográficos que ya se encuentran en preventa. Se trata de un nuevo paso fuera de las pistas para el joven de 22 años que, en poco tiempo, se convirtió en una de las figuras más queridas del automovilismo nacional.

El proyecto incluye dos versiones: “Soy Franco: la carrera empieza con un sueño”, dirigida al público adulto, y “Nací para correr: mi carrera hacia la Fórmula 1”, pensada para los más chicos. Ambos títulos fueron publicados por Penguin Random House y estarán disponibles desde el 1 de noviembre.

Según explicó el propio Colapinto, el primero de los libros narra su recorrido desde sus inicios en Pilar hasta su llegada a la Fórmula 1, combinando anécdotas personales con reflexiones sobre esfuerzo, autoconocimiento y resiliencia. “Lo primero es tener un sueño. El mío siempre fue tan fuerte, tan claro, tan determinante. Dicen que yo mostré algo innato desde muy chico: pasión y convicción”, cuenta en uno de los pasajes.

Por su parte, “Nací para correr” adapta esa historia para un público infantil y busca transmitir un mensaje inspirador sobre la importancia de perseguir los sueños desde la infancia.

Colapinto contó que la idea de escribir surgió al darse cuenta de que su historia podía motivar a otros. “Para mí es un honor enorme. La gente se interesa mucho en mí, y creo que un libro, contado en primera persona y en profundidad, es algo muy especial. Ojalá que les guste, es algo totalmente diferente, algo nuevo”, aseguró.

Ambos libros ya pueden conseguirse en preventa a través de Mercado Libre, uno de los principales patrocinadores del piloto. “Soy Franco” tiene un precio de $22.999, mientras que “Nací para correr” cuesta $19.999. También se ofrece un combo con ambos títulos por $42.998.

Mientras sigue trabajando junto a Alpine en el desarrollo del auto para la próxima temporada, Colapinto amplía su horizonte y se anima a contar su historia fuera de los circuitos: una historia de velocidad, sacrificio y sueños cumplidos.

Temas Fórmula 1ArgentinaFranco ColapintoWilliams RacingAlpineAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez
1

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

El legislador Pepe Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la soberbia y la mediocridad
2

El legislador "Pepe" Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la "soberbia y la mediocridad"

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana
3

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones
4

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes
5

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo
6

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo

Más Noticias
Leito ratificó a Pusineri y pidió cerrar filas: “Esto se soluciona puertas adentro”

Leito ratificó a Pusineri y pidió cerrar filas: “Esto se soluciona puertas adentro”

Sorpresa total: la AFA confirmó el ingreso de Leones de Rosario FC, el club de la familia Messi

Sorpresa total: la AFA confirmó el ingreso de Leones de Rosario FC, el club de la familia Messi

El polémico apodo que la prensa francesa le puso a Franco Colapinto por adelantarse a Pierre Gasly

El polémico apodo que la prensa francesa le puso a Franco Colapinto por adelantarse a Pierre Gasly

“Fue sin querer”: Marcos Rojo explicó el tremendo codazo que dejó KO a Santiago Sosa en la semifinal

“Fue sin querer”: Marcos Rojo explicó el tremendo codazo que dejó KO a Santiago Sosa en la semifinal

La llamativa sentencia de Gustavo Costas tras la derrota de Racing contra Flamengo en Brasil

La llamativa sentencia de Gustavo Costas tras la derrota de Racing contra Flamengo en Brasil

Denuncian la desaparición de la ex Bandana, Lourdes Fernández

Denuncian la desaparición de la ex Bandana, Lourdes Fernández

La respuesta de Franco Colapinto que enciende a Alpine: ¿será titular en 2026?

La respuesta de Franco Colapinto que enciende a Alpine: ¿será titular en 2026?

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Comentarios