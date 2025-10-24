Efemérides del viernes 24 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 24 de octubre también se celebran algunas efemérides como el Día de la Astronomía y el Día del Diseño Gráfico en Argentina. La primera se estableció por iniciativa del entonces presidente de la Nación Domingo Faustino Sarmiento el 14 de octubre de 1870 en la provincia de Córdoba y la fecha elegida se debe a que ese mismo día, pero en 1871, se inauguró oficialmente el primer Observador Astronómico Argentino (hoy Observatorio Astronómico de Córdoba). Por su parte, el Día del Diseño Gráfico en Argentina fue establecido el 24 de octubre de 1975 por iniciativa de Mario Delhez y Ricardo Denegri y en homenaje de Haydeé Strimatter, la primera diseñadora egresada de una universidad en Argentina (Universidad Nacional de Cuyo) en 1966. Otro gran avance del diseño gráfico en el país sucedió luego del retorno de la democracia en 1983 cuando muchas universidades decidieron incluir a la carrera en su programa de estudios. No obstante, el Día Mundial del Diseño Gráfico se celebra el 27 de abril, fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas en homenaje al día, pero en 1963, en que se fundó el Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico.