Efemérides del viernes 24 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 24 de octubre también se conmemora el Día de las Naciones Unidas, creado en durante la Asamblea General realizada en junio de 1945 en homenaje a la firma del documento que le dio vida a la Organización de las Naciones Unidas: la Carta de las Naciones Unidas.
"La Organización de Naciones Unidas tiene como propósito mantener la paz y la seguridad internacionales; fomentar entre los países relaciones de amistad basadas en el respeto a la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos; y aportar a la cooperación mutua entre naciones, para la resolución de problemas y el desarrollo común de los pueblos", detalla en su portal oficial.
La Carta de las Naciones Unidas fue enmendada en tres oportunidades (1963, 1965 y 1973), y año a año la ONU fue incrementando los Estados que se le unieron, que actualmente cuenta con 193 miembros. Su secretario general es el portugués António Guterres, mientras que su principal órgano judicial es la Corte Internacional de la Justicia.
Por otra parte, cada 24 de octubre en la Argentina se recuerda la elección presidencial ganada por Fernando de la Rúa en 1999, que esutvo acompañado en la fórmula por Carlos Álvarez, con el 48,37%. El ex presidente de la Nación asumió oficialmente el 10 de diciembre de ese mismo año y renunció el 21 de diciembre de 2001, casi dos años antes de los cuatro a cumplir como jefe de Estado.
A su vez, el 24 de octubre de 1929 se produce el primer "crack" en la Bolsa de Nueva York al caer un 9% en el recordado "jueves negro", que posteriormente dio lugar al Crack del 29 y la Gran Depresión. Los ciudadanos estadounidense se concentraron en la oficina de Wall Street en Nueva York esperando una respuesta como consecuencia de la venta de 2.6 millones de acciones, sumado a la caída del valor de los títulos y la liquidación de diferentes avales.
"El jueves 24 de octubre, según los historiadores, fue el primer día de pánico. Ese día se transfirieron millones de participaciones, muchas de ellas a precios que destrozaron los sueños y esperanzas de quienes las habían poseído", recuerda John Kenneth Galbraith en su libro "El Crack del 29".
En tanto, el 24 de octubre de 1957 fallece Christian Dior a causa de un ataque en el corazón mientras vacacionaba en Montecatini Terme, Italia. Criado por una familia burguesa, el diseñador francés estudió en la École des Sciences Politiques de París y posteriormente comenzó a trabajar en el mundo de la moda. Con el apoyo económico del multimillonario Marcel Boussac en 1946 fundó su empresa y se lanzó al mercado con un estilo que sería bautizado como "New Look", que contaba con tela de lino o muselina junto a su firma y vestidos de cintura fina, hombros estrechos y faldas cortas. No obstante, recién al año siguiente abrió su primera sucursal en Nueva York, y a partir de allí comenzó a tomar mayor popularidad mundialmente.
Por otro lado, el 24 de octubre también se recuerda la efeméride del Día Internacional de las Bibliotecas, creado en 1997 en homenaje al incendio que destruyó la Biblioteca de Sarajevo en medio de la Guerra de los Balcanes y con el objetivo de fomentar la lectura y marcar la importancia de este tipo de edificaciones históricas. Además, de ese día también se recuerda la imagen del músico bosnioherzegovino Vedran Smailović tocando su violonchelo en medio de los escombros.
El 24 de octubre también se celebran algunas efemérides como el Día de la Astronomía y el Día del Diseño Gráfico en Argentina. La primera se estableció por iniciativa del entonces presidente de la Nación Domingo Faustino Sarmiento el 14 de octubre de 1870 en la provincia de Córdoba y la fecha elegida se debe a que ese mismo día, pero en 1871, se inauguró oficialmente el primer Observador Astronómico Argentino (hoy Observatorio Astronómico de Córdoba). Por su parte, el Día del Diseño Gráfico en Argentina fue establecido el 24 de octubre de 1975 por iniciativa de Mario Delhez y Ricardo Denegri y en homenaje de Haydeé Strimatter, la primera diseñadora egresada de una universidad en Argentina (Universidad Nacional de Cuyo) en 1966. Otro gran avance del diseño gráfico en el país sucedió luego del retorno de la democracia en 1983 cuando muchas universidades decidieron incluir a la carrera en su programa de estudios. No obstante, el Día Mundial del Diseño Gráfico se celebra el 27 de abril, fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas en homenaje al día, pero en 1963, en que se fundó el Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico.
Efemérides 24 de octubre
Día internacional de las Bibliotecas
Día del Diseño Gráfico (en Argentina)
Día de la Astronomía (en Argentina)
1537 – Muere Jane Seymour, tercera esposa del rey Enrique VIII de Inglaterra.
1601 – Muere Tycho Brahe, astrónomo danés.
1648 – Se firma la Paz de Westfalia (termina la Guerra de los 30 años).
1808 – Aparece la «Gaceta de Caracas», primer periódico de Venezuela.
1830 – El general José Fructuoso Rivera, presidente del partido Colorado, es elegido primer presidente constitucional uruguayo.
1842 – Muere Bernardo O’Higgins, héroe de la independencia chilena.
1871 – Se inaugura el Observatorio Astronómico de Córdoba, en Argentina.
1906 – El español Santiago Ramón y Cajal y el italiano Camilo Golgi, galardonados con el Premio Nobel de Medicina.
1917 – Comienza la Revolución Rusa. Se forma un gobierno revolucionario bolchevique, bajo el liderazgo de Lenin.
1929 – «Crack» en la Bolsa de Nueva York. En este día, que pasó a la historia como «Jueves negro» comenzó la depresión económica de EEUU.
1939 – Nace F. Murray Abraham, actor estadounidense.
1945 – Se funda la Organización de las Naciones Unidas, constituida por 51 países.
1945 – Fusilan a Vidkun Abraham Lauritz Jonsson Quisling, militar noruego.
1947 – Nace Kevin Kline, actor estadounidense.
1957 – Muere Christian Dior, diseñador francés.
1964 – Zambia se independiza del Imperio británico.
1965 – Nace Andrea Bonelli, actriz argentina.
1966 – Gandhi, Nasser y Tito presiden en Nueva Delhi la Conferencia de los No Alineados.
1970 – Salvador Allende es confirmado presidente constitucional de Chile por el Congreso.
1980 – Muere César Tiempo, escritor, periodista, editor, dramaturgo y guionista argentino.
1986 – Nace Drake, rapero, cantante, compositor y actor canadiense.
1986 – El Gobierno británico rompe relaciones diplomáticas con Siria.
1994 – Muere Raúl Juliá, actor puertorriqueño.
1996 – Entra en vigor la Convención de Seguridad Nuclear, después de haber sido ratificada por 27 Estados.
1999 – Fernando de la Rúa es elegido nuevo presidente de Argentina.
2002 – Secuestran al padre del actor argentino Pablo Echarri.
2003 – Se realiza el último vuelo del Concorde desde Nueva York hacia Londres.
2005 – Muere Rosa Parks, activista estadounidense contra el apartheid en su país.
2007 – China lanza la sonda Chang’e 1, primera fase de su Programa de Exploración Lunar.
2011 – En Sicilia (Italia), el volcán Etna entra en erupción.
2016 – Muere Jorge Batlle, abogado, periodista y político uruguayo, presidente de Uruguay entre 2000 y 2005.
2017 – Muere Fats Domino, cantante, compositor y pianista clásico del R&B y rock and roll norteamericano.
Diwali, el festival suele durar cinco días y se celebra durante el mes lunisolar hindú Kartika en Perú