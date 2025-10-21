Secciones
Política

Reclaman en Tucumán la aplicación de la emergencia en discapacidad: “Queremos que las familias se involucren”

Jorge Armando Soler, director y socio fundador de Hatun Wasi, explicó que los centros de atención atraviesan una crisis profunda por la falta de actualización de aranceles. Advirtió que muchas instituciones podrían cerrar si no se ejecutan los fondos disponibles.

Hace 2 Hs

Las puertas cerradas de los centros de atención a personas con discapacidad fueron la postal del día. En toda la provincia, instituciones educativas y terapéuticas suspendieron sus actividades en el marco de un “cese involuntario” que, en la práctica, funciona como un paro. En Hatun Wasi, uno de los establecimientos más reconocidos del medio, su director y socio fundador, Jorge Armando Soler, explicó a LA GACETA los motivos del reclamo y alertó sobre la gravedad de la situación que vive el sector.

“Hoy los centros que estamos asociados a la Cámara no estamos atendiendo. Todo lo que es discapacidad no se atiende”, resumió. El reclamo central apunta a la aplicación efectiva de la ley de emergencia en discapacidad, que prevé la actualización de los aranceles para prestadores de servicios educativos y de salud. Según Soler, desde diciembre del año pasado los valores no se modifican, a pesar de la inflación y del aumento de los costos operativos.

“Necesitamos auxilio financiero. Hay dinero disponible en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para el pago de prestaciones, pero no se ejecuta. No entendemos por qué”, cuestionó. 

El referente de Hatun Wasi explicó que el deterioro de los ingresos obliga a los centros a reducir actividades, suspender servicios complementarios y priorizar los sueldos del personal y los gastos básicos. “Antes podíamos hacer salidas terapéuticas, alquilar vehículos, organizar actividades educativas fuera del centro. Hoy solo podemos cubrir lo esencial. Todo lo demás quedó postergado”, señaló.

Hatun Wasi, uno de los establecimientos más reconocidos en Tucumán Hatun Wasi, uno de los establecimientos más reconocidos en Tucumán

Soler remarcó que la medida de fuerza no solo busca llamar la atención del Estado, sino también de las propias familias de las personas con discapacidad, para que comprendan la magnitud de la crisis.

“Si seguimos funcionando con normalidad, las familias no toman conciencia de lo que pasa. Queremos que se involucren, porque se corre el riesgo de que sus hijos se queden sin la prestación”, advirtió.

La incertidumbre crece entre los trabajadores del sector. Algunos centros ya comenzaron a reducir horarios y en otros se registraron despidos. “Estamos con números muy justos. Hemos resignado muchas cosas en beneficio de los chicos, pero es imposible sostenerlo mucho tiempo más”, expresó Soler. Mientras tanto, las instituciones harán una marcha en la plaza Independencia para exigir la aplicación de la normativa y la convocatoria urgente del Consejo Asesor, que debe definir la actualización tarifaria.

“Hay una partida de varios miles de millones asignada para este trimestre y no se está usando. Es incomprensible. Si no se actualizan los aranceles, muchos centros podrían bajar las persianas antes de fin de año”, alertó.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán
1

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán
2

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados
3

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena
4

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena

La hegemonía del “alperovichismo”
5

La hegemonía del “alperovichismo”

Con muchos aplazos y sin aprobados, así fue el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a San Lorenzo
6

Con muchos aplazos y sin aprobados, así fue el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a San Lorenzo

Más Noticias
Pelli respondió a las acusaciones de Jaldo: “No me considero un ñoqui, hice un gran trabajo”

Pelli respondió a las acusaciones de Jaldo: “No me considero un ñoqui, hice un gran trabajo”

Luz verde a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, pero su aplicación se demora

Luz verde a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, pero su aplicación se demora

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

La Justicia Electoral se inclina a que el recuento se haga por distritos

La Justicia Electoral se inclina a que el recuento se haga por distritos

Ocho diferencias que habrá al votar con la Boleta Única de Papel

Ocho diferencias que habrá al votar con la Boleta Única de Papel

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

Comentarios