Reclaman en Tucumán la aplicación de la emergencia en discapacidad: “Queremos que las familias se involucren”

Las puertas cerradas de los centros de atención a personas con discapacidad fueron la postal del día. En toda la provincia, instituciones educativas y terapéuticas suspendieron sus actividades en el marco de un “cese involuntario” que, en la práctica, funciona como un paro. En Hatun Wasi, uno de los establecimientos más reconocidos del medio, su director y socio fundador, Jorge Armando Soler, explicó a LA GACETA los motivos del reclamo y alertó sobre la gravedad de la situación que vive el sector.