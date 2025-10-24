SDT Audiovisual: la mirada que elevó la emoción de los 21K LA GACETA

Desde cielo y tierra, la ciudad parecía latir. Miles de corredores avanzan por la avenida Mate de Luna y, entre ellos, una mirada técnica y sensible convertía cada paso en imagen. Era el equipo de SDT Audiovisual, productora tucumana que volvió a decir presente en la media maratón más importante del norte argentino, aportando una cobertura integral con drones, cámaras y creatividad al servicio de la emoción.
Con más de ocho años de trayectoria en el mercado audiovisual, SDT se consolidó como una de las empresas más reconocidas de la región. Su sello combina innovación tecnológica, profesionalismo certificado y una narrativa visual que convierte cada evento en una historia que inspira. En esta edición de los 21K LA GACETA, la productora fue responsable de registrar desde el aire y desde tierra la energía de más de 2.300 corredores que hicieron vibrar las calles tucumanas.
“Queríamos que se sintiera el pulso de la carrera, la adrenalina de la largada y la emoción de cada llegada. No se trata solo de mostrar, sino de contar lo que se vive”, explica Alejandro Villa, director de SDT Audiovisual.
Innovación que conecta con las marcas
Para esta cobertura, SDT desplegó un equipo técnico de drones estabilizados, drones FPV (para vuelos rasantes y acrobáticos), cámaras de cine Sony y cámaras de acción que permitieron obtener planos cinematográficos del recorrido y en primera persona para dar una sensación de estar ahí. Las imágenes fueron clave para el registro oficial del evento y para las activaciones de las marcas que acompañaron la carrera, ofreciendo contenido con valor extendido para redes, prensa y piezas institucionales.
Además de su participación en los 21K, SDT Audiovisual trabaja junto a empresas e instituciones de primer nivel, como YPF, Refinor, Calsa, Colegios e institutos educativos, Farmacia del Pueblo, La Maternidad, La Gaceta y distintos organismos provinciales y municipales, consolidándose como un socio estratégico para marcas que buscan posicionarse a través de contenidos de calidad y alto impacto emocional.
Servicios que marcan la diferencia
La empresa ofrece una amplia gama de soluciones audiovisuales: filmaciones aéreas con drones estabilizados y drones FPV, producciones institucionales y corporativas, cobertura de eventos deportivos y sociales, producción de videoclips y contenidos publicitarios para redes sociales para posicionar las marcas de una forma profesional, proyectos inmobiliarios y arquitectónicos, relevamientos de obra, fotografía aérea técnica y capacitaciones, además de producciones 360° y tours virtuales.
Su enfoque integral “aire + tierra” le permite ofrecer resultados visuales que combinan precisión técnica y una mirada diferente, generando material reutilizable para múltiples plataformas: televisión, redes sociales y comunicación interna de marca.
La visión desde el aire
Alejandro Villa y su equipo son conscientes de que una buena cobertura va más allá de la imagen. “Cada plano tiene una intención: mostrar esfuerzo, alegría, comunidad. El desafío es capturar la esencia del evento y que quienes lo vean puedan sentir que estuvieron ahí”, explica.
En los 21K LA GACETA, su trabajo permitió una mirada inédita de la carrera: planos que siguen al pelotón desde las alturas, recorridos FPV entre los arcos de largada, tomas en cámara lenta en los puntos más emotivos, camara de accion para tomas en primera persona y un montaje final que resume en segundos toda la intensidad de la jornada de una forma emotiva y dinámica.
Orgullo tucumano, visión nacional
Desde Tucumán, SDT Audiovisual continúa expandiéndose hacia otras provincias con una propuesta que integra creatividad, tecnología y compromiso. Cada proyecto reafirma su propósito: mostrar la fuerza de lo que nos une, contada desde una mirada que eleva la emoción.
Por qué esta colaboración marca la diferencia para las marcas
Visibilidad premium: las tomas aéreas y desde tierra, generan imágenes de alto impacto visual.
Calidad profesional: la certificación y el uso de drones y cámaras de cine de alta gama garantizan resultados de nivel internacional.
Cobertura emocional: el enfoque narrativo transforma los planos técnicos en historias que conectan.
Versatilidad de formatos: los contenidos se adaptan a múltiples plataformas, desde stories hasta videos 4K corporativos.
Trabajos personalizados: se trabaja en conjunto con el cliente para obtener un resultado óptimo y represente la marca para quienes se realiza el trabajo.
Refuerzo de vínculo local: SDT conoce el circuito, el público y la ciudad, aportando autenticidad a cada producción.
SDT Audiovisual
Dirección creativa: Alejandro Villa
Teléfono: +54 9 381 588-8982
Correo: sdtaudiovisual@gmail.com
Instagram: @sdt.audiovisual
Facebook: SDT Audiovisual