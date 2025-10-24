SDT Audiovisual: la mirada que elevó la emoción de los 21K LA GACETA

Con más de ocho años de trayectoria en el mercado audiovisual, SDT se consolidó como una de las empresas más reconocidas de la región. Su sello combina innovación tecnológica, profesionalismo certificado y una narrativa visual que convierte cada evento en una historia que inspira. En esta edición de los 21K LA GACETA, la productora fue responsable de registrar desde el aire y desde tierra la energía de más de 2.300 corredores que hicieron vibrar las calles tucumanas.