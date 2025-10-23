Secciones
Gerónimo Vargas Aignasse cuestionó a Pelli: “Hasta hoy no le conocemos una sola propuesta concreta”

El legislador peronista salió al cruce y rechazó las críticas a la gestión de Osvaldo Jaldo.

CRUCES A DÍAS DE LAS ELECCIONES. Vargas Aignasse rechazó los cuesitonamiento de Federico Pelli.
Hace 1 Hs

El legislador provincial Gerónimo Vargas Aignasse salió a responderle al candidato de La Libertad Avanza Tucumán, Federico Pelli, quien había afirmado que el gobierno provincial “mantiene un modelo agotado, clientelar y corrupto”.

En ese contexto, el parlamentario lo acusó de centrar su campaña únicamente en críticas al oficialismo sin ofrecer propuestas concretas. “El candidato Federico Pelli insiste en hablar de (Osvaldo) Jaldo y del gobierno provincial como único eje de su campaña. Pero hasta hoy no le conocemos una sola propuesta concreta. En el debate tuvo la oportunidad de mostrarlas y fue un verdadero papelón”, expresó.

A continuación, el referente oficialista apuntó contra el modelo económico nacional defendido por Pelli y por el presidente Javier Milei. “El modelo que él defiende -el de Milei- es el que está agotado: una recesión más grave que la inflación, fábricas y comercios trabajando a pérdida, miles de despidos y un dólar bajo que solo favorece a los importadores, mientras se destruye la industria nacional”, afirmó.

Además, instó al candidato libertario a pronunciarse sobre temas clave para la economía provincial. “Que le cuente a los tucumanos cómo piensa recuperar la actividad azucarera y fortalecer el limón, sectores devastados por esta política económica. Que diga si va a transferir los fondos para obra pública o seguirá reteniendo ilegalmente recursos como el impuesto a los combustibles”, reclamó.

Vargas Aignasse también puso el foco en el impacto del actual modelo en las provincias del norte. “Y que explique cuál es su plan para el Norte Grande, si es que tiene alguno, porque el modelo anti-federal que hoy gobierna la Argentina solo mira a Buenos Aires y castiga al interior productivo”, advirtió.

“Los tucumanos merecen saber si Federico Pelli defenderá a Tucumán o si solo repetirá el libreto porteño de Milei”, sentenció.

