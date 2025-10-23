Gerónimo Vargas Aignasse cuestionó a Pelli: “Hasta hoy no le conocemos una sola propuesta concreta”

En ese contexto, el parlamentario lo acusó de centrar su campaña únicamente en críticas al oficialismo sin ofrecer propuestas concretas. “El candidato Federico Pelli insiste en hablar de (Osvaldo) Jaldo y del gobierno provincial como único eje de su campaña. Pero hasta hoy no le conocemos una sola propuesta concreta. En el debate tuvo la oportunidad de mostrarlas y fue un verdadero papelón”, expresó.