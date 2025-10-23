Secciones
Política

Federico Pelli: “El 26 se elige entre el kirchnerismo de Jaldo o La Libertad Avanza”

El candidato de Javier Milei aseguró que el gobierno provincial “mantiene un modelo agotado, clientelar y corrupto”.

Federico Pelli: “El 26 se elige entre el kirchnerismo de Jaldo o La Libertad Avanza”
Hace 2 Hs

El candidato de La Libertad Avanza Tucumán, Federico Pelli, afirmó que las próximas elecciones del 26 de octubre serán decisivas para el futuro de la provincia. “No hay lugar para la confusión: se elige entre el kirchnerismo de Jaldo o el cambio profundo que representa La Libertad Avanza junto al presidente Javier Milei”, expresó.

Pelli aseguró que el gobierno provincial “mantiene un modelo agotado, clientelar y corrupto” que solo busca perpetuarse en el poder, mientras la provincia se hunde en la pobreza, la inseguridad y el desempleo. En contraposición, destacó que La Libertad Avanza “es el único espacio con la fuerza, la convicción y el respaldo nacional para terminar con décadas de decadencia política y construir una Tucumán moderna, libre y productiva”.

“El pueblo tucumano tiene una oportunidad histórica. Esta vez no se trata de partidos tradicionales ni de promesas vacías: se trata de decidir si seguimos atados al pasado o si damos el salto hacia una provincia con menos impuestos, más trabajo y más libertad”, concluyó Pelli.

Temas Javier Milei TucumánLa Libertad AvanzaFederico Pelli
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Javier Milei explicó cómo se utilizará el swap de U$S 20.000 millones con Estados Unidos

Javier Milei explicó cómo se utilizará el swap de U$S 20.000 millones con Estados Unidos

Coloquio de IDEA: Luis Caputo prometió a los empresarios avanzar con las reformas laboral y tributaria

Coloquio de IDEA: Luis Caputo prometió a los empresarios avanzar con las reformas laboral y tributaria

Visita relámpago del Presidente: hora por hora, el paso de Javier Milei por Tucumán

Visita relámpago del Presidente: hora por hora, el paso de Javier Milei por Tucumán

Todos los detalles de la visita de Javier Milei a Tucumán

Todos los detalles de la visita de Javier Milei a Tucumán

Martín Lousteau: “El Gobierno tiene superávit, pero a costo del déficit de las familias”

Martín Lousteau: “El Gobierno tiene superávit, pero a costo del déficit de las familias”

Lo más popular
La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez
1

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

El legislador Pepe Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la soberbia y la mediocridad
2

El legislador "Pepe" Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la "soberbia y la mediocridad"

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana
3

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones
4

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes
5

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo
6

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo

Más Noticias
Así será votar con la Boleta Única de Papel: LA GACETA realizó un simulacro para mostrar el paso a paso

Así será votar con la Boleta Única de Papel: LA GACETA realizó un simulacro para mostrar el paso a paso

El gabinete de Milei: Cúneo Libarona dejará el ministerio de Justicia luego de las elecciones

El gabinete de Milei: Cúneo Libarona dejará el ministerio de Justicia luego de las elecciones

El legislador Pepe Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la soberbia y la mediocridad

El legislador "Pepe" Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la "soberbia y la mediocridad"

Denuncian la desaparición de la ex Bandana, Lourdes Fernández

Denuncian la desaparición de la ex Bandana, Lourdes Fernández

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

Crecen las tensiones entre Bussi y el mileísmo por la cartelería

Crecen las tensiones entre Bussi y el mileísmo por la cartelería

Comentarios