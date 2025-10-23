Federico Pelli: “El 26 se elige entre el kirchnerismo de Jaldo o La Libertad Avanza”

El candidato de La Libertad Avanza Tucumán, Federico Pelli, afirmó que las próximas elecciones del 26 de octubre serán decisivas para el futuro de la provincia. “No hay lugar para la confusión: se elige entre el kirchnerismo de Jaldo o el cambio profundo que representa La Libertad Avanza junto al presidente Javier Milei”, expresó.
Pelli aseguró que el gobierno provincial “mantiene un modelo agotado, clientelar y corrupto” que solo busca perpetuarse en el poder, mientras la provincia se hunde en la pobreza, la inseguridad y el desempleo. En contraposición, destacó que La Libertad Avanza “es el único espacio con la fuerza, la convicción y el respaldo nacional para terminar con décadas de decadencia política y construir una Tucumán moderna, libre y productiva”.
“El pueblo tucumano tiene una oportunidad histórica. Esta vez no se trata de partidos tradicionales ni de promesas vacías: se trata de decidir si seguimos atados al pasado o si damos el salto hacia una provincia con menos impuestos, más trabajo y más libertad”, concluyó Pelli.