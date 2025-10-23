Federico Pelli: “El 26 se elige entre el kirchnerismo de Jaldo o La Libertad Avanza”

Pelli aseguró que el gobierno provincial “mantiene un modelo agotado, clientelar y corrupto” que solo busca perpetuarse en el poder, mientras la provincia se hunde en la pobreza, la inseguridad y el desempleo. En contraposición, destacó que La Libertad Avanza “es el único espacio con la fuerza, la convicción y el respaldo nacional para terminar con décadas de decadencia política y construir una Tucumán moderna, libre y productiva”.