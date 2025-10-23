“El show será una experiencia salvaje”: Brahmans anticipa su presentación en El Fogonazo

El rock alternativo tendrá su espacio para mostrarse mañana, desde las 21, en Diva (Rivadavia 1.320), en la primera edición de El Fogonazo, el festival que busca celebrar la fuerza creativa de la escena emergente.
La propuesta surge como un espacio cultural y comunitario destinado a consolidar el encuentro entre artistas, productores y público, para fortalecer el vínculo entre la juventud, la música y la identidad tucumana. La grilla estará centrada en los grupos tucumanos Brahmans, Ayahuasca Trip, Laruth, Calle Cortada y Sr. Fat, con la participación especial de Mujer Cebra, banda invitada de Buenos Aires y referente nacional.
Brahmans: fusión, identidad y movimiento
Lautaro Quiroga, Nacho Altamirano y Juan Lamela Bianchi integran “Brahmans”, una de las bandas tucumanas que formarán parte de esta primera edición del festival. Los tres músicos conversaron sobre el significado de participar en un evento que promueve la diversidad de estilos y la conexión entre escenas musicales distintas.
“Estamos muy entusiasmados porque es una oportunidad única. Es una propuesta nueva que mezcla estilos muy diferentes y bandas muy distintas cada una con una personalidad única. Es una propuesta innovadora y estamos contentos de que sea una oportunidad para divertirse”, dijo Juan en diálogo con LA GACETA.
“Hay un movimiento post pandemia, un movimiento contemporáneo de rock alternativo que genera una ebullición es como una ebullición, y a nosotros nos gusta laburar en pos de crear esa escena también”, añadió.
Un ida y vuelta entre regiones
La banda considera que la música se alimenta del intercambio y del diálogo entre públicos de distintas provincias. “Ahora vamos a viajar a mostrar lo que hacemos en el norte y queremos que ellos lo reciban bien, así como lo hacemos nosotros cuando vienen. Es recíproco, ellos ya tienen su público acá, y también le están acercando un público nuevo”, expresó Lautaro.
“Este evento, y la presencia de una banda como Mujer Cebra, es el presente o el futuro de lo que quizás sea de la música argentina. En Tucumán se está haciendo algo parecido con productos que son también exportables a otras provincias y podemos crear nexos entre lugares y conformar una red nacional. Estos eventos ayudan a los chicos de acá a conocer lo que pasa en Buenos Aires”, señalaron los músicos sobre la importancia del evento.
“Estamos convencidos de que somos sonidos amigos con las bandas que se presentan en el festival y público argentino que está empezando a consumir un montón de bandas así nuevas”, afirmaron.
Influencias y búsqueda sonora
Brahmans no se encasilla en un género. Su identidad se construye a partir de una fusión de estilos que reflejan las distintas trayectorias musicales de sus integrantes. Juan explicó: “Cada uno de nosotros trae un bagaje de influencias diferentes. Hemos sabido encontrar puntos comunes en el rock internacional y en etiquetas que tienen que ver con la psicodelia y el stoner, lo alternativo como un concepto que engloba un montón de subgéneros. Ponemos arriba de la mesa nuestros gustos más personales y que son de la adolescencia”, dijo.
Entre sus referentes mencionan a Jimi Hendrix y Queens of the Stone Age. De la música nacional, nombran a Luis Alberto Spinetta como una figura clave en su formación. “Todo el tiempo estamos indagando en nuevos sonidos y la música que hacemos está compuesta no solo de la música que nosotros amamos sino también del cine, de la literatura, la poesía, ideas o experiencias que van nutriendo ese universo musical”, expresaron.
Una banda fuera de las etiquetas
Consultados sobre cómo se ubican dentro del panorama actual, los integrantes coincidieron en que prefieren no encasillarse. Nacho señaló: “Nos gusta decir que hacemos rock, rock clásico con rock psicodélico. Es difícil ponernos en un género porque sí tenemos cosas en común con otras bandas. No diría que hacemos indie porque ese sonido está más ligado al pop y el mensaje es mucho más amable y más liviano. Nos quedamos afuera de las categorías. Seríamos los que llaman ‘outsider’, porque se le suele hablar quizás al nicho pero a la gente que está afuera y que tiene ganas justamente de escuchar algo diferente”.
“Una experiencia salvaje”
Sobre lo que ofrecerán en el festival, adelantaron: “El show será una experiencia salvaje. En vivo, te muestra algo inolvidable”. Dijeron, además, que el público se va a encontrar con atmósferas diferentes, con bandas muy distintas. “Será una energía muy eufórica y con una fuerza que seguramente podría ser inolvidable”, afirmaron.
“Los que vayan van a poder encontrarse con emociones y con situaciones que no son cotidianas. Para nosotros, el show en vivo es lo más importante”, concluyeron.
“Mujer Cebra”
En pocos años, Mujer Cebra, la banda que acompañará a Brahmans en El Fogonazo, ha conseguido un gran crecimiento, logrando conquistar a un público variado de diferentes generaciones.
Pero lo que hoy parece un éxito consolidado, comenzó en un momento poco convencional: su gestación tuvo lugar justo cuando se anunciaba la pandemia. Lejos de paralizarse, ese período se convirtió en el momento ideal para que cada uno trabaje sus ideas por separado, lo que permitió que, en el reencuentro, todo fluyera rapidísimo para crear su primer álbum.
Actualmente, el grupo se encuentra trabajando en material nuevo mientras continúa con sus giras. Sin embargo, la banda también experimenta las dificultades de manejarse con la autogestión en un contexto donde la cultura está siendo subestimada por la crisis actual.
Este año, la situación se tornó particularmente complicada: “Nosotros nos quedamos sin sala este año y fue un golpe durísimo” dice Patricio García Seminara, el baterista. Esta adversidad los obligó a recurrir a un método inusual de trabajo: tuvieron que alquilar una oficina en microcentro por un par de meses, y allí compusieron el disco que ahora están terminando de grabar.
El grupo es consciente de que, si bien a ellos les cuesta vivir de la música, también a la gente le cuesta comprar una entrada. No obstante, mantienen la esperanza de que las cosas mejoren pronto.
En cuanto a su visión artística, la banda ya ha dejado atrás lo vintage, asegurando que no les gusta estancarse y que siempre están en la búsqueda de experimentar. Sobre el material que está por llegar, afirman “vamos a probar todo lo que siempre quisimos y que se había estado guardando.
Este nuevo disco será la mejor versión de nosotros”, el resultado de aquello para lo que se estuvieron preparando todo este tiempo.
Para la banda, más allá de los festivales masivos, el secreto para llegar a más público sigue siendo el mismo: “Tocar mucho en vivo”. Sienten que ese es el camino que todos tienen que recorrer en la actualidad, presentándose en todas las ciudades posibles.