“El show será una experiencia salvaje”: Brahmans anticipa su presentación en El Fogonazo

Una banda fuera de las etiquetas

Consultados sobre cómo se ubican dentro del panorama actual, los integrantes coincidieron en que prefieren no encasillarse. Nacho señaló: “Nos gusta decir que hacemos rock, rock clásico con rock psicodélico. Es difícil ponernos en un género porque sí tenemos cosas en común con otras bandas. No diría que hacemos indie porque ese sonido está más ligado al pop y el mensaje es mucho más amable y más liviano. Nos quedamos afuera de las categorías. Seríamos los que llaman ‘outsider’, porque se le suele hablar quizás al nicho pero a la gente que está afuera y que tiene ganas justamente de escuchar algo diferente”.