El pop tucumano juega con sus propias reglas

El ciclo Fogonazo hará sede esta noche a las 21 en La Gesta Cultural (Río de Janeiro 16, en la zona de las oficinas de EDET), con una fecha que se mueve entre “el pop alternativo, la canción imperfecta y la lírica que abraza la melancolía en dos propuestas que se animan a sonar distinto, con identidad tucumana y espíritu DIY”, anticipa.
La cartelera estará ocupada por una de las voces emergentes con más potencia e identidad de la escena local de los últimos tiempos: Fortuna lanzó su primer EP “Silente Misfortunes” en 2023, en una combinación del rock alternativo, el acid folk y el pop con letras en inglés que narran historias de desamor desde una estética que oscila entre la dulzura y la fuerza, con la idea del corazón roto y la tragedia adolescente. La banda está integrada por Verónica Leiva (compositora, voz y guitarra -foto-), Leo Orellana (guitarra principal), Alejo Morton (bajo), Luis Poviña (batería) y Juan Manuel Pajón (teclados).
La noche la completará Frecuencia Mod, que transita escenarios desde hace dos décadas con una estética casera y experimental, para reunir en su propuesta todas las influencias posibles y de ese modo desafiar la rutina y celebrar lo cotidiano desde lo extraño.
En tanto, en el Patio Lola Mora del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251) habrá un festival pop de música, feria de artesanos MAB y patio de comidas, con los shows en vivo de las bandas Niño Fuego, Amor a Roma, Hashtag y El Contuvernio.