El pop tucumano juega con sus propias reglas

La cartelera estará ocupada por una de las voces emergentes con más potencia e identidad de la escena local de los últimos tiempos: Fortuna lanzó su primer EP “Silente Misfortunes” en 2023, en una combinación del rock alternativo, el acid folk y el pop con letras en inglés que narran historias de desamor desde una estética que oscila entre la dulzura y la fuerza, con la idea del corazón roto y la tragedia adolescente. La banda está integrada por Verónica Leiva (compositora, voz y guitarra -foto-), Leo Orellana (guitarra principal), Alejo Morton (bajo), Luis Poviña (batería) y Juan Manuel Pajón (teclados).