Secciones
EspectáculosOPCIONES

El pop tucumano juega con sus propias reglas

Continúa el ciclo Fogonazo en la Gesta Cultural y hay un festival en el patio Lola Mora.

El pop tucumano juega con sus propias reglas
Hace 5 Hs

El ciclo Fogonazo hará sede esta noche a las 21 en La Gesta Cultural (Río de Janeiro 16, en la zona de las oficinas de EDET), con una fecha que se mueve entre “el pop alternativo, la canción imperfecta y la lírica que abraza la melancolía en dos propuestas que se animan a sonar distinto, con identidad tucumana y espíritu DIY”, anticipa.

La cartelera estará ocupada por una de las voces emergentes con más potencia e identidad de la escena local de los últimos tiempos: Fortuna lanzó su primer EP “Silente Misfortunes” en 2023, en una combinación del rock alternativo, el acid folk y el pop con letras en inglés que narran historias de desamor desde una estética que oscila entre la dulzura y la fuerza, con la idea del corazón roto y la tragedia adolescente. La banda está integrada por Verónica Leiva (compositora, voz y guitarra -foto-), Leo Orellana (guitarra principal), Alejo Morton (bajo), Luis Poviña (batería) y Juan Manuel Pajón (teclados).

La noche la completará Frecuencia Mod, que transita escenarios desde hace dos décadas con una estética casera y experimental, para reunir en su propuesta todas las influencias posibles y de ese modo desafiar la rutina y celebrar lo cotidiano desde lo extraño.

En tanto, en el Patio Lola Mora del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251) habrá un festival pop de música, feria de artesanos MAB y patio de comidas, con los shows en vivo de las bandas Niño Fuego, Amor a Roma, Hashtag y El Contuvernio.

Temas Ente Cultural
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los Puesteros: de “Palabras del alma” a cumplir sus “25 años”

Los Puesteros: de “Palabras del alma” a cumplir sus “25 años”

Teatro independiente: vínculos en crisis, vistos con humor o drama

Teatro independiente: vínculos en crisis, vistos con humor o drama

Lo más popular
Los Puesteros: de “Palabras del alma” a cumplir sus “25 años”
1

Los Puesteros: de “Palabras del alma” a cumplir sus “25 años”

La película “Belén” lleva a las pantallas una causa real de Tucumán
2

La película “Belén” lleva a las pantallas una causa real de Tucumán

Homenaje a la enseñanza: el festejo del Colegio Sagrado Corazón
3

Homenaje a la enseñanza: el festejo del Colegio Sagrado Corazón

La ciencia en crisis: proyectos de investigación paralizados y profesionales obligados a emigrar
4

La ciencia en crisis: proyectos de investigación paralizados y profesionales obligados a emigrar

Efemérides del jueves 18 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
5

Efemérides del jueves 18 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Recuerdos fotográficos: 1991. Vuelven los peces, los patos y los botes al lago San Miguel
6

Recuerdos fotográficos: 1991. Vuelven los peces, los patos y los botes al lago San Miguel

Más Noticias
Efemérides del viernes 19 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del viernes 19 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Reino Unido recibe a Donald Trump en visita de Estado

Reino Unido recibe a Donald Trump en visita de Estado

Europa propone más impuestos y sanciones a Israel

Europa propone más impuestos y sanciones a Israel

¿Cómo afectará a Gaza la ofensiva israelí?

¿Cómo afectará a Gaza la ofensiva israelí?

La polémica por la cara de Celeste Cid y el derecho a envejecer

La polémica por la cara de Celeste Cid y el derecho a envejecer

Recuerdos fotográficos: 1991. Vuelven los peces, los patos y los botes al lago San Miguel

Recuerdos fotográficos: 1991. Vuelven los peces, los patos y los botes al lago San Miguel

La ciencia en crisis: proyectos de investigación paralizados y profesionales obligados a emigrar

La ciencia en crisis: proyectos de investigación paralizados y profesionales obligados a emigrar

Efemérides del jueves 18 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del jueves 18 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios