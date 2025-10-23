Secciones
La respuesta de Franco Colapinto que enciende a Alpine: ¿será titular en 2026?

En México, el argentino habló de su futuro, admitió que el año es de transición y contó por qué el trabajo para el auto nuevo lo ilusiona.

La respuesta de Franco Colapinto que enciende a Alpine: ¿será titular en 2026?
Hace 24 Min

En la previa del GP de México, Franco Colapinto enfrentó a la prensa en la CDMX y volvió a hablar de su futuro. En medio de versiones que lo ubican como titular de Alpine para 2026, el argentino pidió calma y reforzó que atraviesan una etapa de ajustes dentro del proyecto de la escudería.

El bonaerense describió el contexto actual con franqueza. “Estamos trabajando cada vez mejor. Lo importante es que este año es de transición. Sabíamos que iba a ser difícil, está siendo más difícil de lo que pensamos, es la realidad”, sostuvo al analizar el recorrido del equipo.

También dejó una ventana al optimismo cuando contó su rol de cara al próximo curso. “Estoy trabajando en el auto del año que viene y me siento cómodo con el equipo y con los ingenieros. Empujando para el mismo lado. Con ganas de ver qué pasa y con ganas de estar un poquito menos estresado”, reconoció entre sonrisas.

Más allá de la novela por 2026, el foco inmediato está en la pista. Con el Hermanos Rodríguez como escenario –rectas largas y 17 curvas que penalizan errores–, el argentino apuntará a capitalizar cada tanda para acumular datos y ritmo competitivo en altura.

Clave del día en México

El itinerario deportivo concentra la atención del garaje: tandas libres, clasificación y carrera marcan el pulso de un fin de semana en el que, más que promesas, Alpine necesita señales concretas de evolución.

