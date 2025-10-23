Ministros de Justicia hablaron sobre mejoras en el sistema judicial

El ministro de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gabino Tapia, y la subsecretaria de Relaciones Gubernamentales del mismo ministerio, Natalia Gambaro estuvieron en Tucumán y fueron recibidos por el ministro de Gobierno y Justicia de la provincia, Regino Amado.
Según indicó Amado, “durante el encuentro se intercambiaron experiencias y se dialogó sobre políticas públicas orientadas a la modernización del Estado, el acceso a la Justicia y la legislación procesal”.
El ministro Tapia destacó especialmente el modelo de oficinas de gestión judicial implementado en Tucumán, valorando su eficiencia y la celeridad que aporta al funcionamiento del sistema judicial. Según señaló, “este modelo representa una experiencia que se aspira a replicar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en busca de modernizar y agilizar su propia administración de justicia”.
Del encuentro participaron también la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; y el secretario y subsecretario de Derechos Humanos y Justicia, Mario Racedo.
En el marco de la visita, los representantes de CABA conocieron en detalle la implementación de las oficinas de gestión asociada, un sistema que estandariza los procesos judiciales y mejora los tiempos de resolución. Tapia y Gambaron ya habían sido recibidos por el presidente de la Corte Suprema, Daniel Leiva, y por los vocales Antonio Estofán, Daniel Posse, Claudia Sbdar y Eleonora Rodríguez Campos, para intercambiar ideas sobre el sistema de gestión de expediente digital, tratamiento de datos, metodología y análisis estadísticos.
“Este tipo de encuentros refuerza la cooperación entre jurisdicciones y contribuye a fortalecer una gestión judicial más moderna, eficiente y cercana a la ciudadanía, en línea con la visión del gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo”, resaltó Amado.