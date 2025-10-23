Ministros de Justicia hablaron sobre mejoras en el sistema judicial

En el marco de la visita, los representantes de CABA conocieron en detalle la implementación de las oficinas de gestión asociada, un sistema que estandariza los procesos judiciales y mejora los tiempos de resolución. Tapia y Gambaron ya habían sido recibidos por el presidente de la Corte Suprema, Daniel Leiva, y por los vocales Antonio Estofán, Daniel Posse, Claudia Sbdar y Eleonora Rodríguez Campos, para intercambiar ideas sobre el sistema de gestión de expediente digital, tratamiento de datos, metodología y análisis estadísticos.