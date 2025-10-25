Rod Stewart en Argentina: 80 años, casi dos horas de show y 23 canciones

En este mundo globalizado en el que todo se puede ver y saber al instante, cuando se anunciaron los tres shows de Rod Stewart en el país, ya se podía saber que pagar para ver el espectáculo en el Movistar Arena de Buenos Aires no iba ni a acercarse a ser un desperdicio. Así fue y más porque el músico británico superó las expectativas en su primera presentación.
Los tres conciertos tienen la localidades agotadas desde hace tiempo. En su primer show, si bien no es un ser humano corriente, no se mostró como un hombre de 80 años. Al menos no el de la concepción culturalmente arraigada. Stewart con su despliegue en el escenario si sitúa en ese pedestal angosto porque más allá de los Rolling Stones, no hay nadie más que los acompañe.
Hay un método para esa eterna juventud de su tema "Forever Young" que parece tener, aunque se sabe que no existe; debe ser de lo más parecido a su actitud. Es posible mantener una profesión, hasta los 80 años, que exige un estado físico que aguante como mínimo dos horas sostenidas, más viajes y el resto de la vida.
Esa posibilidad de sostener el "estilo de vida Stewart" tiene un factor clave vinculado al entrenamiento, así es que el londinense enfrenta y rompe todos los pronósticos relacionados a la vejez. La rutina que hace en la pileta es uno de los pilares para seguir arriba de los escenarios casi de la misma manera desde los años 60, cuando comenzó.
La modalidad supervisada por un entrenador personal que practica Stewart va más allá de una recreación y cuidado físico: también se utilizaba en los entrenamientos de las fuerzas de elite británicas (SAS). Los ejercicios exigen una activación total del tronco central, demanda gran fuerza abdominal y de piernas, y fortalece todo el sistema respiratorio, lo más importante para el músico.
El consejo
Fue nada más y nada menos que Frank Sinatra quien le indicó el secreto para ser un gran cantante: la fuerza pulmonar. Y eso lo consigue con el entrenamiento acuático.
También conocido como ejercicio acuático, gimnasia acuática, hidrogimnasia o aquafitness es cualquier actividad física o ejercicio que se realiza dentro del agua, generalmente en una piscina. La flotación y la resistencia son los aspectos que se trabajan.
Según relató el músico a AARP The Magazine se entrena acuáticamente desde hace casi 40 años. “Es realmente maravilloso… aunque a veces no tenga ganas de hacerlo”, aseguró. Gracias a esta práctica logra sostener actuaciones largas sin perder energía y presencia escénica. El ejercicio central y casi preferido por el cantante consiste en sumergirse y empujar un ladrillo de goma de lado a lado por el fondo de su piscina sin salir a tomar aire.
El entrenamiento acuático es lo que le permite que haya siempre "Una última vez" (One last time); un show más de la gira que tituló de esa manera.
Rod Stewart tocÃ³ "No llores por mÃ Argentina" en una noche que marcÃ³ su vuelta al paÃs— Filo.news (@filonewsOK) October 23, 2025
x @ErikaLCabrera
ðª© El inglÃ©s dio un show de casi dos horas, lleno de hits propios y reversiones, un homenaje a Tina Turner y cerrÃ³ con una foto de Evita PerÃ³n en pantalla y su bandaâ¦ pic.twitter.com/aGZ7xsR8fM