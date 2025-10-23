Secuestran 80 kilos de hojas de coca en controles fronterizos de Tucumán

En el marco del Operativo Lapacho, la Policía de Tucumán incautó 80 kilos de hojas de coca durante controles preventivos realizados en diferentes puestos fronterizos de la provincia. Los procedimientos se enmarcan en la lucha contra el narcotráfico, el contrabando y otros delitos en las rutas nacionales.
El primer operativo tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 9, en la zona de Cabo Vallejos, cuando efectivos policiales inspeccionaron un camión de encomiendas proveniente de Salta. Durante la revisión, detectaron once bultos con un fuerte aroma característico a hoja de coca. Al verificarlos, confirmaron que contenían un total de 60 kilos del vegetal.
Más tarde, en el Puesto Fronterizo 7 de Abril, otro control a un camión de encomiendas permitió el hallazgo de dos cajas adicionales con 20 kilos de hojas de coca.
En ambos casos, los uniformados procedieron al secuestro de la mercadería por infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero, que prohíbe el ingreso y transporte de productos de origen vegetal sin la debida autorización.
Fuentes policiales remarcaron que los operativos de control continuarán de forma permanente en los accesos y fronteras provinciales, con el objetivo de prevenir el tráfico ilícito de sustancias y el contrabando de mercaderías.