Córdoba lidera la participación argentina en un proyecto internacional para construir un satélite junto a India

El programa internacional ShakthiSAT, impulsado por Space Kidz India, busca inspirar a miles de niñas y adolescentes de todo el mundo a interesarse por la ciencia y la tecnología espacial. En este ambicioso proyecto, Córdoba se posiciona como la provincia argentina con mayor participación, con 19 alumnas seleccionadas que representan el 36% de la delegación nacional.
La iniciativa combina cooperación internacional, innovación y empoderamiento femenino, con el objetivo de reducir la brecha de género en el ámbito espacial y despertar vocaciones científicas entre las futuras generaciones.
Una misión global con sello cordobés
En total, 12.000 estudiantes de 108 países fueron elegidas para recibir formación práctica en diseño de cargas útiles y prototipos de naves espaciales. En Argentina, las seleccionadas pertenecen principalmente a las escuelas ProA de Córdoba, instituciones dedicadas a la enseñanza técnica en Desarrollo de Software y Biotecnología.
“Es una oportunidad única para que nuestras alumnas apliquen sus conocimientos en física, matemática y programación a un proyecto real de alcance internacional”, destacó Cecilia Racca, docente y coordinadora de la delegación cordobesa.
“Más allá del satélite, lo importante es que se animen a imaginarse como futuras científicas e ingenieras.”
ShakthiSAT: cooperación espacial y liderazgo femenino
El proyecto ShakthiSAT forma parte de la red educativa global creada por Space Kidz India, una organización que ya lanzó 18 satélites y es reconocida como la primera institución del mundo en desarrollar misiones espaciales junto a estudiantes secundarios y universitarios.
La iniciativa también está vinculada con la Misión Chandrayaan-4, el próximo paso de la India en la exploración lunar.
En Argentina, la embajadora nacional del programa es la doctora Abigail Ganopol, científica reconocida por la NASA y especialista en misiones satelitales de órbita baja.
“Soy científica pero también soy feminista. Las mujeres en el ámbito espacial somos menos del 20%, y la cifra disminuye a medida que crecen las jerarquías”, explicó Ganopol.
“El objetivo de este proyecto es formar una red de mujeres que se potencien entre ellas y rompan esas barreras.”
Educación que inspira
El entusiasmo docente también impulsa nuevas iniciativas: la escuela ProA de La Falda proyecta organizar un encuentro nacional de participantes argentinas del programa para compartir experiencias y fortalecer la formación científica de las jóvenes.
El proceso de capacitación incluye 20 módulos de formación teórica y práctica. Al finalizar, las embajadoras de cada país seleccionarán a una estudiante según su desempeño y los criterios del programa.
A comienzos de 2026, las 108 finalistas viajarán a la India, donde trabajarán de forma intensiva en la construcción del modelo satelital que será lanzado al espacio.
“El viaje a la India es la frutilla del postre, pero lo verdaderamente valioso es el aprendizaje previo, la formación y la capacitación satelital”, subrayó Ganopol.
“Aunque solo una alumna represente a cada país en el lanzamiento, todas las participantes se llevan un conocimiento significativo en ciencia y tecnología.”
Claves del proyecto ShakthiSAT
Liderado por Space Kidz India, con apoyo de la NASA y agencias internacionales.
Participan 12.000 estudiantes de 108 países.
Córdoba aporta el 36% de la delegación argentina.
Las alumnas de las escuelas ProA son protagonistas del proyecto.
El satélite formará parte de la Misión Chandrayaan-4 en 2026.