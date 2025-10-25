Córdoba lidera la participación argentina en un proyecto internacional para construir un satélite junto a India

El programa internacional ShakthiSAT, impulsado por Space Kidz India, busca inspirar a miles de niñas y adolescentes de todo el mundo a interesarse por la ciencia y la tecnología espacial. En este ambicioso proyecto, Córdoba se posiciona como la provincia argentina con mayor participación, con 19 alumnas seleccionadas que representan el 36% de la delegación nacional.