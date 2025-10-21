Pelli respondió a las acusaciones de Jaldo: “No me considero un ñoqui, hice un gran trabajo”

En la recta final de la campaña, Federico Pelli, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, aseguró que el espacio libertario llega con “fuerza, optimismo y respaldo popular” a los últimos días antes de las elecciones. “Estamos haciendo un trabajo intenso y los números nos acompañan. La gente nos da mucho aliento para meter el último esfuerzo”, afirmó en una charla con LA GACETA.
El dirigente sostuvo que el clima en la calle refleja “una clara polarización entre kirchnerismo o libertad” y pidió concentrar el voto opositor en la lista que encabeza junto a Soledad Molinuevo. “El voto útil es La Libertad Avanza. Los únicos en capacidad competitiva de enfrentar al oficialismo provincial somos nosotros. Votar a cualquier otra opción es funcional a (Osvaldo) Jaldo”, sostuvo.
Pelli también se refirió al respaldo del presidente Javier Milei, quien visitó Tucumán el fin de semana. “Fue un espaldarazo enorme. La llegada de Milei generó una convocatoria espontánea, con cientos y miles de personas. Era algo que la gente pedía hace tiempo: que el presidente venga y hable al pueblo tucumano”, remarcó.
En cuanto a las críticas de otros postulantes libertarios, como Ricardo Bussi, el candidato restó importancia a las disputas internas. “No me preocupa lo que hagan otros. La gente sabe muy bien quiénes representamos a Milei en Tucumán. Esta campaña estuvo llena de maniobras de confusión, pero el voto hoy es más razonado y eso no va a tener efecto”.
“No soy ñoqui”
Pelli también respondió a las declaraciones del gobernador Osvaldo Jaldo, quien lo había tildado de “ñoqui” por su paso como asesor en la Legislatura. “No fui ñoqui. Fui asesor. Trabajé en la comisión de emergencia en materia de seguridad con proyectos de ley, pedidos de informe y monitoreo del funcionamiento. Hice un gran trabajo y no me considero ningún ñoqui”, enfatizó.
El candidato aclaró que su participación en esa comisión se extendió durante seis años y que su aporte fue “técnico y serio”. “Asesoré a gobiernos, municipios y provincias. ¿Cómo no iba a hacerlo en mi propia provincia, donde vivo y está mi familia? Lamentablemente la comisión fracasó porque no tuvo resultados exitosos, pero mi tarea fue real y responsable”.
Seguridad y narcotráfico
Pelli destacó que su principal eje legislativo será la seguridad, con propuestas para endurecer penas, bajar la edad de imputabilidad y fortalecer el control en las fronteras.
“El crimen organizado es transnacional. Tenemos 2.000 kilómetros de frontera seca sin control. La ministra Patricia Bullrich está haciendo un gran trabajo, pero falta mucho. Tucumán se volvió una provincia de tránsito, de producción y lavado de activos. Hay que actuar ya”, advirtió.
Además, remarcó la necesidad de “reprimir la oferta del narcotráfico y prevenir la demanda”, con políticas articuladas entre Nación y provincia.
“La gente no quiere volver al kirchnerismo”
Pelli aseguró que el clima electoral en Tucumán es favorable para su espacio. “La gente no quiere volver al kirchnerismo. 2025 fue un año difícil, pero hay que cruzar el río. No podemos tirar el esfuerzo a la basura”, dijo.
Finalmente, convocó al cierre de campaña local, que se realizará este miércoles a las 18 con una caravana desde el Parque Avellaneda hasta la Plaza Independencia, antes de viajar a Rosario para participar del acto nacional junto a Milei y los candidatos de todo el país. “Queremos dar el envión final. Tenemos una oportunidad histórica de consolidar el cambio”, concluyó.