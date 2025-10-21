Pelli respondió a las acusaciones de Jaldo: “No me considero un ñoqui, hice un gran trabajo”

En la recta final de la campaña, Federico Pelli, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, aseguró que el espacio libertario llega con “fuerza, optimismo y respaldo popular” a los últimos días antes de las elecciones. “Estamos haciendo un trabajo intenso y los números nos acompañan. La gente nos da mucho aliento para meter el último esfuerzo”, afirmó en una charla con LA GACETA.