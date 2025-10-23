La Cepal ajustó a la baja su proyección de crecimiento para la Argentina en 2025

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) revisó a la baja su estimación de crecimiento para la economía argentina durante 2025, al reducirla del 5% al 4,3%. Con esta cifra, el país se ubicó en el cuarto lugar del ranking regional, detrás de Guyana (+12,1%), Venezuela (+6%) y Paraguay (+4,5%).
La recuperación argentina, que contrasta con la contracción proyectada para 2024, se enmarca en un rebote técnico. El organismo, sin embargo, vinculó sus previsiones con el impacto de las políticas de ajuste implementadas en el último tiempo.
En cuanto al panorama regional, la Cepal reportó una mejora de 0,2 puntos porcentuales en su estimación general, con una expansión esperada del 2,4% del Producto Bruto Interno (PBI). De esta manera, la proyección coincide con la difundida en diciembre de 2024, consignó el diario "Ámbito".
Las nuevas proyecciones muestran comportamientos dispares entre subregiones. Para 2025, América del Sur crecería un 2,9%, por encima del 2,7% previsto en agosto. Este repunte se atribuye al mayor intercambio comercial con China y al aumento en los precios de los metales preciosos y otros productos del sector extractivo.
En tanto, el crecimiento estimado para América Central se mantendría en 2,6%, sin variaciones respecto del informe anterior. Por su parte, el PIB de México se expandiría un 0,6%, una revisión al alza de 0,3 puntos porcentuales, impulsada por un mejor desempeño del comercio internacional y una evolución más favorable de la economía estadounidense.
Para 2026, la Cepal mantiene sin cambios su proyección de crecimiento regional en 2,3%. De cumplirse este escenario, la región acumularía cuatro años consecutivos con tasas cercanas a ese nivel, con un promedio de expansión del PIB de 1,6% para el período 2017–2026.
Por subregión, el organismo anticipa para 2026 un crecimiento de 2,4% en Sudamérica, 3,2% en América Central, 1,3% en México y 8,2% en el Caribe (1,7% si se excluye a Guyana).