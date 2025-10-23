Secciones
El inquietante video de Lourdes de Bandana que encendió las alarmas en medio de las dudas sobre su paradero

La cantante publicó una historia en sus redes sociales que alarmó a sus fanáticos.

Hace 7 Min

Pocas horas después de que trascendiera que su madre había radicado una denuncia por no tener contacto con ella desde hacía casi 20 días, Lourdes Fernández, integrante de Bandana, publicó un video en sus redes sociales. Se mostró sorprendida por la preocupación generada por su paradero y explicó que estaba cursando una gripe desde hacía tres días.

“Chicos, me acabo de levantar, estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible. Alguien les informó muy mal, estoy perfecta”, se la escucha decir en la historia que compartió este jueves en su cuenta de Instagram. En el mismo video, la cantante —conocida artísticamente como Lowrdez— agregó: “Les mando un beso, gracias por preocuparse por mí y estar pendientes”.

La falta de comunicación de Lourdes con su mamá generó preocupación porque hace un par de años la artista denunció a su ex pareja, Leandro García Gómez, por violencia de género. Sin embargo, le dedicó sus últimos posteos de Instagram a él e incluso llegó a pedirle perdón. “He tomado decisiones de las cuales me arrepiento y las tomé como experiencias de aprendizaje. Soy humana, no perfecta. Como cualquier otra persona”, dicen las primeras líneas de un posteo realizado en mayo de esta año. 

Qué dice la denuncia que hizo la madre de Lourdes de Bandana

La madre de la cantante Lourdes Fernández denunció en la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad que perdió contacto con su hija el 4 de octubre. Personal de esa dependencia fue al domicilio de la artista, en el barrio de Palermo, y los atendió un hombre que se presentó como ex pareja de la cantante y dijo que ella ya no vivía más en ese lugar.

Más allá de la denuncia, Lourdes publicó una historia de Instagram en la noche del jueves en la que se la ve junto al gato que tiene de mascota. Además, según informó TN, la prensa de Bandana, que realizará una presentación el 23 de noviembre, contó que están en contacto con la cantante “organizar días de ensayo y fotos” de los recitales que se vienen.

