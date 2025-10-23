El inquietante video de Lourdes de Bandana que encendió las alarmas en medio de las dudas sobre su paradero

La falta de comunicación de Lourdes con su mamá generó preocupación porque hace un par de años la artista denunció a su ex pareja, Leandro García Gómez, por violencia de género. Sin embargo, le dedicó sus últimos posteos de Instagram a él e incluso llegó a pedirle perdón. “He tomado decisiones de las cuales me arrepiento y las tomé como experiencias de aprendizaje. Soy humana, no perfecta. Como cualquier otra persona”, dicen las primeras líneas de un posteo realizado en mayo de esta año.