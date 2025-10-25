El sexo: arma de espionaje que utilizan China y Rusia para conocer los secretos de Silicon Valley

La táctica, que en el mundo del espionaje se denomina "guerra sexual" no tuvo resultado, según su relato. "El error fue ser irrazonablemente persistentes al tratar de seducir a un ingeniero que tenía pocas habilidades sociales y se mantenía mayormente solo. En ambos casos, terminé reportándolo a Recursos Humanos, ellos trabajaron con los federales y yo tenía una reunión de seguimiento en el trabajo donde me preguntaban si les había dado alguna información sensible. Yo decía que no, y me daban las gracias por reportarlo. Desde que dejé ese equipo, no he tenido más intentos",afirmó.