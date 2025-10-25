El sexo: arma de espionaje que utilizan China y Rusia para conocer los secretos de Silicon Valley

Silicon Valley abarca una extensa área de California. En zona de la Bahía de California, en Estados Unidos, quedó formado el principal centro mundial de la innovación tecnológica. No es una ciudad, sino que abarca una extensa área que incluye ciudades como San José, Santa Clara, Palo Alto Mountain View y Cupertino. Allí están empresas como Apple, Google, Facebook, Tesla, Netflix, Intel, Adobe, NVIDIA, Yahoo, entre muchas otras. Por ende, miles de personas trabajan en esos gigantes de la tecnología.
"The Times", diario británico que informa desde 1785, publicó un artículo que trata sobre espías femeninas que usan la seducción para robar secretos en Silicon Valley. Las espías de China y Rusia se casan y tienen hijos con los trabajadores de tecnología para lograr su objetivo. Suena simple e increíble.
Sin revelar nombres, el medio cita ejemplos que, claro está, hay que ponerles un manto de duda. Al mismo tiempo, en los foros de distintas redes sociales, comenzaron a circular otros casos, igualmente incomprobables. En la comunidad de Reddit enfocada en tecnología, un usuario afirma haber vivido lo que se considera una táctica de espionaje que suele verse reflejada en varias películas.
"Yo estaba en uno de los equipos que fue blanco de mujeres rusas hace casi dos décadas, en lo que se convirtió en una historia internacional muy publicitada. Permanecí en ese equipo por bastante tiempo y tuve dos intentos más de ser blanco, uno comenzando en 2015 y otro comenzando en 2017", escribió el usuario.
La táctica, que en el mundo del espionaje se denomina "guerra sexual" no tuvo resultado, según su relato. "El error fue ser irrazonablemente persistentes al tratar de seducir a un ingeniero que tenía pocas habilidades sociales y se mantenía mayormente solo. En ambos casos, terminé reportándolo a Recursos Humanos, ellos trabajaron con los federales y yo tenía una reunión de seguimiento en el trabajo donde me preguntaban si les había dado alguna información sensible. Yo decía que no, y me daban las gracias por reportarlo. Desde que dejé ese equipo, no he tenido más intentos",afirmó.
James Mulvenon, director de inteligencia de Pamir Consulting, asesor de empresas estadounidenses que invierten en China, marca un indicio de que la información no es descabellada. "Recibo una enorme cantidad de solicitudes de LinkedIn de atractivas jóvenes chinas", declaró a The Times . "Y parece que ha aumentado mucho últimamente", remarcó sobre las solicitudes.
Musk se río
Elon Musk, dueño de Tesla, en X (ex Twitter) red social que él creó, se hizo eco de la publicación inglesa. Posteó el título y bajada del artículo y lo acompañó con una cita irónica y un emoji de risa.
Es que, si lo que sucede es así, la comparación que hizo Jeff Stoff, un ex analista de seguridad estadounidense es ideal. "Lo que sucede ahí es como el salvaje oeste", declaró. Silicon Valley se ha convertido en un centro de espionaje económico y tecnológico.
La repercusión principal de la información que se publicó es una mezcla de escepticismo, pero a la vez, una aceptación generalizada de que la seducción es una táctica de espionaje conocida y utilizada contra personas clave en el sector tecnológico.
If sheâs a 10, youâre an asset pic.twitter.com/Fc9twx1BPp— Elon Musk (@elonmusk) October 23, 2025