El nuevo cupo de carne argentina a EE.UU. no modifica la realidad ganadera de Tucumán

Aunque la provincia no participa del mercado exportador, el titular de la SRT considera que la medida puede ser una oportunidad para impulsar inversiones. La producción, en cifras.

El gobierno de Estados Unidos (EEUU) decidió aumentar la cuota de importación de carne argentina, tras el anuncio del presidente Donald Trump. La medida generó expectativas en algunos sectores en el país, en medio del proceso electoral. Sin embargo, en Tucumán, distintos actores de la cadena ganadera aclararon que ese incremento del cupo no tendrá impacto local ni en la región.

El gobierno norteamericano informó que cuadruplicará la cuota de carne de 20.000 a 80.000 toneladas, en momentos en que los precios del ganado se disparan en ese país a causa de la escasez productiva, provocando que el mayor costo se traslade a los consumidores.

“Es un anuncio con sentido electoral, nada más, y no repercutirá en Tucumán”, definió el referente de la Cámara de Frigoríficos del NOA y Afines, Hugo Benejam.

En el sector dejaron en claro que “la provincia no es productora de hacienda” para exportación. En Tucumán operan nueve frigoríficos de carne vacuna pertenecientes a las categorías B y C, junto con mataderos rurales; eso significa que están destinados al consumo y al tránsito interno. Todos ellos se encuentran bajo la órbita de la Dirección de Ganadería y Alimentos de la provincia.

A su vez, funciona un único frigorífico de categoría A -de tránsito federal y habilitado para exportar-, bajo la supervisión del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Esta empresa, de todos modos, actualmente no realiza exportaciones.

El presidente de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT), José Frías Silva, coincidió con Benejam respecto del impacto de la decisión de Estados Unidos, aunque destacó que “no deja de ser una oportunidad” para que los frigoríficos locales evalúen la posibilidad de adecuarse, cumplir con las normas y requisitos exigidos por los mercados internacionales, y sumarse a los envíos al exterior.

Además, señaló que ese incentivo debe trasladarse a la producción. Si bien Tucumán no es una provincia justamente productora, ya que se adquiere más carne de otras jurisdicciones para faena, “también es una oportunidad para desarrollar feedlots -sistemas de engorde de ganado a corral con raciones balanceadas que permitan cumplir estándares internacionales y obtener permisos de exportación-”, afirmó. “Tenemos las condiciones para invertir”, enfatizó el productor.

Con respecto a las idas y vueltas del anuncio de Trump, señaló que se trató de “un mensaje puntual y directo para los productores estadounidenses” ante el aumento del precio de la carne en ese territorio.

Ganadería local

Entre enero y septiembre, en los nueve establecimientos de Tucumán se faenaron 182.351 cabezas de ganado, con una producción superior a los 40,865 millones kilos, es decir, algo más de 40.860 toneladas de carne vacuna.

Si se incluye el frigorífico de categoría A -de tránsito federal-, la faena total alcanzó las 251.100 cabezas y 55,534 millones de kilos (o por arriba de 55.500 toneladas) en los nueve primeros meses de 2025.

De acuerdo con datos de la Dirección de Ganadería y Alimentos, el 20% del ganado provino de Tucumán, otro 20% de Salta y un 30% de Santiago del Estero, entre otras jurisdicciones.

En cuanto a la faena porcina, los cinco frigoríficos provinciales registraron 42.990 cabezas y una producción superior a 3,536 millones de kilos entre enero y septiembre. En este segmento, el 44% de los animales es de origen tucumano.

