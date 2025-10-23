Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

Mirá “Fuerte al medio”: el nuevo programa deportivo de LA GACETA

Se emite todos los jueves de 14 a 15 por LG Play, Canal 11 de CCC, Canal 7 de Flow, nuestra web y el canal oficial de YouTube de nuestro diario.

Hace 1 Hs

“Fuerte al medio” propone una manera distinta de vivir la actualidad deportiva. Un formato que no grita, que no repite fórmulas, que no llena el aire con lugares comunes. La idea es hablar de lo que pasa en las canchas, claro; pero también de lo que pasa alrededor: de los clubes, de los protagonistas, de las pasiones, de los dilemas y de todo lo que el deporte moviliza en nuestra provincia y más allá.

A partir de las 14, “Fuerte al medio”, la nueva propuesta deportivo de LA GACETA, se emitirá en vivo por LG Play, por Canal 11 de CCC, Canal 7 de Flow y el canal de YouTube de nuestro diario.

En un momento en el que la información abunda pero muchas veces no conecta, “Fuerte al medio” busca ser una alternativa. Un espacio de conversación genuina, en el que no se subestima, no se apura, ni mucho menos se impone. Un lugar en el que el deporte se piensa, se disfruta y se comparte.

Esta nota es de acceso libre.
Temas LG Play Diego AráozBruno FaranoJoel KatzCanal 7 de FlowBenjamín Papaterra
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez
1

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

El legislador Pepe Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la soberbia y la mediocridad
2

El legislador "Pepe" Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la "soberbia y la mediocridad"

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana
3

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones
4

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes
5

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo
6

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo

Más Noticias
Sorpresa total: la AFA confirmó el ingreso de Leones de Rosario FC, el club de la familia Messi

Sorpresa total: la AFA confirmó el ingreso de Leones de Rosario FC, el club de la familia Messi

El polémico apodo que la prensa francesa le puso a Franco Colapinto por adelantarse a Pierre Gasly

El polémico apodo que la prensa francesa le puso a Franco Colapinto por adelantarse a Pierre Gasly

“Fue sin querer”: Marcos Rojo explicó el tremendo codazo que dejó KO a Santiago Sosa en la semifinal

“Fue sin querer”: Marcos Rojo explicó el tremendo codazo que dejó KO a Santiago Sosa en la semifinal

La llamativa sentencia de Gustavo Costas tras la derrota de Racing contra Flamengo en Brasil

La llamativa sentencia de Gustavo Costas tras la derrota de Racing contra Flamengo en Brasil

Denuncian la desapareción de la ex Bandana, Lourdes Fernández

Denuncian la desapareción de la ex Bandana, Lourdes Fernández

La respuesta de Franco Colapinto que enciende a Alpine: ¿será titular en 2026?

La respuesta de Franco Colapinto que enciende a Alpine: ¿será titular en 2026?

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Sacachispas, del campo al Regional Federal: una historia escrita con esfuerzo

Sacachispas, del campo al Regional Federal: una historia escrita con esfuerzo

Comentarios