Qué trabajos provocan los mayores niveles de agotamiento según LinkedIn

Diversos relevamientos ubican a la Argentina entre los países que presentan mayores niveles de agotamiento laboral de América Latina impulsados por jornadas largas, salarios bajos y una cultura de alta exigencia. En el contexto global, la tendencia también crece: una investigación de LinkedIn, realizada entre 16.000 trabajadores, reveló que el 40% de los empleados dijo sentirse estancado o directamente afectado por el burnout.