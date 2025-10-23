Ricardo Bussi: “Nunca me pareció que apoyar al presidente sea un delito”

El candidato a diputado por Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, expresó su sorpresa ante las restricciones legales vinculadas al apoyo a la figura del presidente de la Nación y analizó el panorama electoral provincial.
“Nunca me pareció que apoyar a un presidente sea un delito”, afirmó en LA GACETA, tras la polémica generada por el uso de la imagen de Javier Milei en la campaña de su partido.
Bussi se mostró crítico con Libertad Avanza por su negativa a conformar un frente electoral opositor. Según su análisis, esta decisión facilitó los triunfos del Frente Justicialista.
“Libertad Avanza se negó a armar un gran frente electoral. Dejaron fuera a varios legisladores, entre ellos a mí, y eso facilita los triunfos del PJ”, señaló.
Sobre la polémica con la utilización de la imagen presidencial, aclaró que su intención no fue inducir el voto hacia Fuerza Republicana, sino reafirmar la identidad milísta del partido.
“Aceptamos que el video pudo tener algún tinte de orientación del voto, pero jamás fue nuestra intención. Queríamos mostrar que somos milístas y que apoyamos a Javier Milei con matices”, explicó.
El candidato también cuestionó la reacción del presidente frente a la utilización de su imagen. “El presidente fue bastante grosero. Nunca esperaba que me califique de esos términos. Es un hecho inesperado e insólito”, dijo, al tiempo que criticó la diferencia de tratamiento frente a situaciones similares protagonizadas por otros partidos.
En cuanto a las elecciones en la provincia y particularmente en el municipio de Juan Bautista Alberdi, aseguró que Fuerza Republicana cuenta con una estructura consolidada y experiencia en logística electoral, lo que, a su juicio, le otorga ventaja frente a Libertad Avanza.
“Nuestro partido está muy organizado en toda la provincia, ellos no consiguen fiscales ni coordinación. Tenemos mucha experiencia y conocimiento del campo electoral”, remarcó.
Por último, confirmó que Fuerza Republicana no realizará actos de cierre millonarios como otros partidos. “Jamás gastaríamos esa plata en cierres de campaña; la destinamos a cuestiones sociales que consideramos más importantes”, concluyó.