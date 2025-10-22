Bussi comenzó a tapar los carteles con la imagen de Milei tras el fallo judicial

El dirigente tucumano Ricardo Bussi aseguró este miércoles que Fuerza Republicana (FR) comenzó a tapar los carteles y retirar toda la publicidad que exhibe la figura del presidente Javier Milei o consignas vinculadas a La Libertad Avanza (LLA).
“Jamás estuvo en nuestra intención inducir al voto ni confundir al electorado. Somos respetuosos de la Justicia y, por lo tanto, no vamos a desobedecer sus decisiones. Sin embargo, consideramos que la medida es injusta, arbitraria y antojadiza. Creo que esta revuelta que generó la Justicia no beneficia a nadie, y mucho menos a la democracia. De todos modos, ya comenzamos a cumplir: iniciamos el retiro de los carteles a las ocho de la noche, tan pronto como nos fue posible”, expresó Bussi.
La Justicia amplió el plazo para retirar la publicidad con la imagen de Milei
La resolución judicial dictada este miércoles otorgó a Fuerza Republicana (FR) un tiempo adicional para retirar toda la cartelería y los spots electorales que utilicen la imagen, la voz o consignas asociadas a Javier Milei o a su fuerza política.
El fallo establece que, si el partido tucumano no cumple dentro del nuevo plazo, las municipalidades de San Miguel de Tucumán y de Yerba Buena deberán intervenir de manera inmediata para remover el material publicitario.
Además, los costos de esa ejecución forzada serán cargados a la agrupación encabezada por Bussi.
En caso de persistir el incumplimiento, la Justicia advirtió que podría iniciarse una acción penal por desobediencia judicial, según lo previsto en el artículo 239 del Código Penal.
El pedido de Fuerza Republicana y la respuesta de Bussi
Durante la jornada, el apoderado del partido, Gerónimo Cruz Cornejo, presentó un pedido para reconsiderar el tiempo otorgado por el tribunal. “No existió de ninguna manera un incumplimiento de nuestra parte. Nos enteramos por los medios y recién tuvimos conocimiento formal de la resolución ayer a las siete de la tarde”, explicó el abogado.
El dirigente sostuvo que Fuerza Republicana actuó de inmediato al ser notificada: “Hicimos las presentaciones correspondientes y nos pusimos a disposición de la Justicia”.
Por su parte, Bussi defendió el contenido del spot que originó la denuncia de La Libertad Avanza. “Ese video es mío y lo puedo usar cuando quiera”, afirmó días atrás, al sostener que el mensaje solo buscaba expresar apoyo político a Milei, sin intención de confundir al electorado.
El origen del conflicto con La Libertad Avanza
La controversia comenzó luego de que La Libertad Avanza denunciara a Fuerza Republicana por el uso indebido de la imagen del presidente en piezas de campaña.
Desde el espacio oficialista aseguraron que Bussi intentó capitalizar la figura de Milei en el tramo final del proceso electoral tucumano, pese a que no existe un acuerdo formal entre ambos partidos.
El juez interviniente dispuso inicialmente el retiro inmediato del material, pero ante las gestiones del bussismo decidió extender el plazo para garantizar el cumplimiento voluntario de la orden.
Qué puede pasar si Bussi no cumple la orden judicial
De no verificarse el retiro total de los carteles y videos, la Justicia prevé que los municipios actúen de oficio para removerlos. Los gastos correrán por cuenta de Fuerza Republicana y podría iniciarse una causa penal por desobediencia, una figura que contempla penas de hasta un año de prisión.
Por ahora, Bussi asegura estar cumpliendo con el fallo y minimiza el conflicto político con el presidente.