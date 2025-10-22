Bussi comenzó a tapar los carteles con la imagen de Milei tras el fallo judicial

“Jamás estuvo en nuestra intención inducir al voto ni confundir al electorado. Somos respetuosos de la Justicia y, por lo tanto, no vamos a desobedecer sus decisiones. Sin embargo, consideramos que la medida es injusta, arbitraria y antojadiza. Creo que esta revuelta que generó la Justicia no beneficia a nadie, y mucho menos a la democracia. De todos modos, ya comenzamos a cumplir: iniciamos el retiro de los carteles a las ocho de la noche, tan pronto como nos fue posible”, expresó Bussi.