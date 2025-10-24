"Estoy bebiendo estrellas": cómo la leyenda del champagne inspiró el único vino espumoso tucumano

Hoy, el proyecto avanza con la elaboración de espumantes dulces. "Estamos retomando los ensayos previos y buscando llevarlos a una escala comercial, aunque reducida, de unas 1.000 o 2.000 botellas proyectadas a futuro”, explica Baltazar. El proceso, que exige tiempo y paciencia, implicó un desafío adicional: cuando comenzaron en 2017, casi nadie en los Valles Calchaquíes producía espumantes mediante el método tradicional. Incluso el INV debió interiorizarse sobre cómo certificar este tipo de elaboración, ya que los vinos base solían enviarse a Mendoza para realizar allí la toma de espuma. "Nosotros decidimos hacerlo todo acá, en altura, y ese fue uno de los grandes retos del proyecto", resumió.