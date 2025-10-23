Así será votar con la Boleta Única de Papel: LA GACETA realizó un simulacro para mostrar el paso a paso

Al llegar a la mesa que le toca a cada persona, el votante deberá presentar su documento y verificar sus datos en el padrón. Luego, la autoridad de mesa firmará la boleta y se la entregará al elector, junto con la lapicera. El votante ingresará entonces a la sala de votación -ya no habrá “cuarto oscuro” como en los sistemas anteriores-, donde encontrará un biombo para preservar la privacidad del sufragio.