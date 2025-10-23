Así será votar con la Boleta Única de Papel: LA GACETA realizó un simulacro para mostrar el paso a paso

Con el objetivo de acercar a la ciudadanía todos los detalles del nuevo sistema de votación que se aplicará en Tucumán, LA GACETA realizó un simulacro con la Boleta Única de Papel. La demostración permite observar, de manera práctica, cómo será el procedimiento el próximo domingo electoral, desde el momento en que el votante llega a la mesa hasta que deposita su voto en la urna.
En primer lugar, los periodistas Indalecio Sánchez y Gabriela Baigorrí recordaron que no será necesario llevar lapicera desde la casa, ya que cada mesa contará con una provista por la Justicia Electoral. Estas lapiceras tienen tinta indeleble, lo que garantiza que la marca realizada sobre la boleta no pueda borrarse ni alterarse.
Al llegar a la mesa que le toca a cada persona, el votante deberá presentar su documento y verificar sus datos en el padrón. Luego, la autoridad de mesa firmará la boleta y se la entregará al elector, junto con la lapicera. El votante ingresará entonces a la sala de votación -ya no habrá “cuarto oscuro” como en los sistemas anteriores-, donde encontrará un biombo para preservar la privacidad del sufragio.
La Boleta Única de Papel presenta en una misma hoja a todas las listas que compiten en la elección, con los nombres y fotos de los candidatos. El votante debe marcar con una cruz o tilde el casillero correspondiente a su elección. Si marca más de una opción, el voto será nulo; si no marca ninguna, se contabilizará como voto en blanco.
En caso de equivocarse, el elector puede avisar a la autoridad de mesa antes de introducir la boleta en la urna. La boleta errónea se guardará en una bolsa especial y se le entregará una nueva para que repita el proceso correctamente.
Una vez realizada la marca, el votante debe doblar la boleta -sin sobre- y depositarla en la urna. Luego recibirá el troquel correspondiente que acredita que ya emitió su voto.
En estas elecciones se elegirán cuatro diputados nacionales por Tucumán entre nueve listas, cuyo orden en la boleta fue definido por sorteo de la Junta Electoral.