“Fue sin querer”: Marcos Rojo explicó el tremendo codazo que dejó KO a Santiago Sosa en la semifinal

El propio Rojo intentó bajarle el tono a lo sucedido. Explicó que el golpe fue accidental y destacó el trabajo del equipo pese al resultado. “El resultado no es el que queríamos, pero hicimos un gran esfuerzo. Luchamos y metimos ante un gran rival, en un campo difícil”, afirmó el ex Boca. Luego agregó que el plantel está convencido de que puede revertir la historia en casa: “Ahora nos toca tener la responsabilidad de salir a buscar el partido y llevarlos por delante con nuestra gente”.