“Fue sin querer”: Marcos Rojo explicó el tremendo codazo que dejó KO a Santiago Sosa en la semifinal

La derrota de Racing ante Flamengo por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores en el Maracaná dejó mucho más que una mínima ventaja para los brasileños. En los minutos finales, una jugada desafortunada protagonizada por Marcos Rojo y Santiago Sosa se robó todas las miradas: el defensor saltó a disputar una pelota aérea y terminó golpeando con el codo a su propio compañero, que cayó al suelo ensangrentado y con el ojo derecho totalmente inflamado.
El golpe llegó justo después del tanto que selló el 1-0 para Flamengo. A los 88 minutos, una jugada con doble intervención de Jorge Carrascal terminó en gol tras un rebote en el propio Rojo, que descolocó a Nazareno Colombo en la línea. Esa acción definió el resultado y encendió la tensión dentro del equipo académico, que había hecho un gran esfuerzo en uno de los escenarios más difíciles de Sudamérica.
Sosa permaneció varios minutos siendo atendido por el cuerpo médico y, pese al dolor y la sangre, pidió volver al campo. Las imágenes de su rostro lastimado dieron la vuelta al continente y generaron preocupación en Avellaneda. El volante se someterá a estudios para determinar la gravedad de la lesión y saber si podrá estar presente en la revancha del próximo martes, donde Racing buscará revertir la serie ante su público.
El propio Rojo intentó bajarle el tono a lo sucedido. Explicó que el golpe fue accidental y destacó el trabajo del equipo pese al resultado. “El resultado no es el que queríamos, pero hicimos un gran esfuerzo. Luchamos y metimos ante un gran rival, en un campo difícil”, afirmó el ex Boca. Luego agregó que el plantel está convencido de que puede revertir la historia en casa: “Ahora nos toca tener la responsabilidad de salir a buscar el partido y llevarlos por delante con nuestra gente”.
La revancha en Avellaneda
El zaguero también aprovechó para agradecer el apoyo recibido en Brasil. “Agradezco a toda la gente que vino, sabiendo que es un lugar complicado para el hincha argentino. Vamos a dejar todo para pasar a la final”, aseguró.
La vuelta está programada para el 29 de octubre, desde las 21.30, en el Cilindro de Avellaneda, donde Racing intentará transformar el golpe en una noche épica.